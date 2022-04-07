Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor mu? Çocuk krizi iddialarına yanıt!

Haberin Devamı

HABERLERE İLK YORUM

Oyuncu Naz Elmas, 2019 yılında kendisinden 17 yaş büyük Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve ayrılık kararı aldıkları konuşuluyordu.

Çiftin Naz Elmas'ın çocuk istemesi ancak Erol Özmandıracı'nın bu karara olumsuz bakması nedeniyle boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Naz Elmas, haklarında çıkan haberlere "Bu ne yalan bir haber Allah aşkına yahu! Hakikaten trajikomik" yorumunu yaptı.

'PARA İLE İNANCIN KİMDE OLDUĞU BELLİ OLMAZ'

Kadir Doğulu, Bektaşi tarikatına üye olduğu ve kendisine ‘Derviş’ denildiği haberleri hakkında konuştu.

Önceki akşam eşi Neslihan Atagül’le Etiler’de görüntülenen oyuncu şöyle dedi: “Para ile inancın kimde olduğu belli olmaz. Bu makam bana hediye edildi. Komşum, akrabam biliyordu, siz yeni öğrendiniz. Havası atılacak bir şey değil. Bir tedrisattan geçilerek gelinen bir makam bu. Tarikat ismi maalesef çok kirletildi. Oysa manevi yolculuk insanı uyandırır, gerçeği söyler. Gerçeği keşfeden kişi de hakkını arar. Bektaşilik benden önce de vardı, benden sonra da var olacak. Burası bir okul.” (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Yeni dizi heyecanı



Başrolü eşiyle paylaşacağı yeni dizisi için hazırlık yapan Neslihan Atagül, heyecanlı olduğunu söyledi: “Uzun zaman sonra yeniden bir arada olacağız. İçimize sinen bir iş, inşallah izleyicinin de hoşuna gider.”

AŞK YENİDEN

2 yıl önce aşk haberleriyle gündeme gelen Burcu Özberk ve Murat Kazancıoğlu önceki gece eğlencedeydi.

Oyuncu Burcu Özberk ile işletmeci Murat Kazancıoğlu’nun aşk yaşadığı iddiası ilk kez 2020 yılında gündeme gelmişti. İkili önceki akşam yeniden birlikte görüntülendi. Emirgan’daki bir gece kulübüne giden Özberk ve Kazancıoğlu, geç saatlere kadar kaldıkları mekanda samimi tavırlar sergiledi.

Haberin Devamı

ARKADAŞIN NİŞANLISI

Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler’in rol aldığı “Allah Yazdıysa Bozsun”un vizyon tarihi belli oldu.

Gökçe Tezdoğan ile Gökhan Yıldız’ın yazdığı, Barış Yöş’ün yönettiği romantik komedi, 13 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak. Film, ilk defa kaldığı evde yastığının altına anahtar koyan ve rüyasında en yakın arkadaşının nişanlısıyla evlendiğini gören genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

'POZ VERİN PAPARAZZİLER ÇEKİYOR'

Başakşehir’in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara önceki gün ailesiyle birlikte Zorlu AVM’deydi. Futbolcu, eşi ve çocuklarıyla dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptı. Caiçara, kendilerini görüntüleyen muhabirleri fark ettiğinde çocuklarına “Poz verin, paparazziler bizi çekiyor” dedi.

Haberin Devamı

YORUMLAR MOTİVE EDİCİYDİ

Ferman Toprak, eşi Hilal Öztürk ve kızı Adel Su ile Metropol İstanbul’da görüntülendi. Çift, kızlarını Hupa Lupa Aile Eğlence Merkezi’ne getirdiklerini söyledi.

Toprak, yeni şarkısı “Seni Almadan Gitmem” için gelen yorumlardan mutlu olduğunu söyledi: “Şarkımız bütün müzik platformlarında yerini aldı. Klip yönetmeni de Şafak Sezer oldu. Çok güzel bir projeye imza attık. Gelen yorumlar motive edici. Uzun süre sonra böyle güzel bir şarkıyla geri dönmem herkesi mutlu etti.”

KIZI BEĞENDİ, O ALDI

7 aydır Aslı Enver’le ilişki yaşayan Önder Öztarhan, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Haberin Devamı

AVM’ye kızı Nazenin’le birlikte gelen işadamı, giyim tarzıyla dikkat çekti. Öztarhan, kendisine ait mağazada kıyafet ve ayakkabı denedi, kızının beğendiklerini aldı. Öztarhan, kızının yanında soru kabul etmedi. (Deniz BOY)

UTANGAÇ ÇİFT

Kasımpaşa’da oynayan Florent Hadergjonaj önceki gün sevgilisi Dorina Podrimja ile Zorlu AVM’de alışveriş yaptı.

Çift, daha sonra Beymen Cafe’de yemek yedi. Sevgililerin çekingen tavırları objektife böyle yansıdı.