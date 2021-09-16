Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu ilk kez film galasında görüntülendi

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YENİ AŞKI DA OYUNCU

Sarp Levenoğlu, yeni aşkı kendi sektöründe buldu. Oyuncu, Naz Çağla Irmak’la ilişki yaşamaya başladığını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilan etti. İki ünlü isim ilk kez önceki akşam birlikte görüntülendi.

Galada Naz Çağla Irmak’a Sarp Levendoğlu eşlik etti.

GALADA YALNIZ BIRAKMADI

Naz Çağla Irmak’ın rol aldığı, 2 yıl önce çekilen ancak pandemi nedeniyle vizyona giremeyen “Amacı Olmayan Grup” filminin galası önceki akşam Özdilek Park İstanbul AVM’de yapıldı. Yarın vizyona girecek filmin galasında Sarp Levendoğlu da sevgilisini yalnız bırakmadı. Gösterim öncesi birlikte görüntülenen çift, mutlu bir beraberlikleri olduğunu söyledi.

Naz Çağla Irmak, gösterim öncesi rol arkadaşları Ali Barkın ve Sarp Bozkurt ile objektiflerin karşısına geçti.