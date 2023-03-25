Ünlü yıldız oğlunun gözleri önünde boğulmuştu: İki yıldır aynı soruyu soruyor: Annem neden öldü?

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CAN HAVLİYLE OĞLUNU TEKNEYE ÇIKARDI AMA KENDİSİ KURTULAMADI

Genç yıldız yüzmek için oğluyla birlikte göle atladı ama bir daha çıkamadı...Can havliyle oğlunu tekneye çıkardı ama kendisi gölün sularında kaybolup gitti. Henüz 33 yaşındaydı.

Geride küçük oğlu kalmıştı. Onu başka bir tekneyle gezintiye çıkanlar, yalnız başına uyurken buldu. Küçük çocuk neler olup bittiğini tam olarak anlatamıyordu bile. Sonra gölde günler süren bir arama başladı. Ünlü yıldız kayıptı. Belki bir umut bir yerlerde canlı olarak bulunabileceği düşünüldü. Ama öyle olmadı. Genç yıldızın cansız bedeni bulundu. Küçük oğlu ise yıldızın ayrıldığı eşi olan babasına ve teyzesine teslim edildi. Aradan geçen 2 yılda o küçük çocuğa ne oldu dersiniz?

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GLEE ADLI YAPIMLA TANINMIŞTI

Birçok kişinin hatırladığı gibi bu sözünü ettiğimiz kişi, rol aldığı Glee adlı yapımla tanınan Naya Rivera'ydı. Olayın meydana geldiği 2020 yılında 33 yaşında olan Rivera oğlu Josey ile birlikte Los Angeles'taki Piru Gölü'ne yüzmeye gitmişti. Anne ile oğulun gölde tekneyle açılmadan önceki son görüntüleri daha sonra aylarca basının gündeminde kaldı.

O gün Rivera, oğluyla birlikte göle girdi. Sonra ne olduysa oldu minik Josey'i tekneye çıkarsa da kendisi Piru Gölü'nün sularında kaybolup gitti. 13 Temmuz günü ise cansız bedenine ulaşıldı. Acı gerçeği hem hayranları hem de ailesi güçlükle kabullendi. Peki ya küçücük yaşta annesini yitiren minik Josey Dorsey şimdi ne yapıyor?

'ANNEM NEDEN ÖLDÜ?' DİYE SORUYOR

Minik Josey, artık altı yaşına geldi ve hayatını babası Ryan Dorsey ile birlikte sürdürüyor. Babasının yanında yaşayan Josey, onunla kelimenin tam anlamıyla ayrılmaz bir ikili haline geldi. Josey, babası Ryan ile birlikte spor salonlarına gidiyor ve şimdiden annesinin mesleği olan oyunculuğa meraklı gibi görünüyor.

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Annesi Naya Rivera'nın ölümünden sonra oğlunun velayetini alan Ryan Dorsey, onun bakımını eski eşinin kardeşi yani Josey'in teyzesi Nickayla, anneannesi ve dedesiyle paylaşıyor. Hatta teyzesi Nickayla, Josey'nin bakımına yardımcı olmak için Ryan Dorsey'in evine taşındı .

Aile çevresinin anlattığına göre minik Josey, yaşından beklenmeyecek kadar güçlü bir duruş sergiliyor. Fakat küçücük yaşta kaybettiği annesini hiç unutmuyor. Sık sık babasına ve teyzesine "Annem neden öldü?" diye soruyor.

ÖLÜMÜ MİLYONLARCA KİŞİYİ YASA BOĞDU

Glee dizisiyle yıldızı parlayan Naya Riera; genç yaşta ölümüyle sadece ailesini değil tüm hayranlarını yasa boğmuştu. Günlerce gölde aranan Rivera'nın hayata nasıl veda ettiği de ölümünden birkaç ay sonra hazırlanan otopsi raporuyla ortaya çıktı.

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Ventura County Adli Tıbbı'nın raporu, 33 yaşında hayata veda eden Naya Rivera'nın başına gelenleri de gözler önüne serdi. Polis, olay sırasında Rivera'nın yanında olan 4 yaşındaki oğlu Josey'in anlattıklarını da değerlendirdi.

TEKNE KİRALAYIP GÖLE AÇILDI

Olayın meydana geldiği 8 Temmuz'da Naya Rivera oğlunu da alarak Piru Gölü'ne gitti. Burada bir tekne kiralayan Rivera oğluyla birlikte göle açıldı.

Saatler sonra gölde seyreden başka bir teknenin sürücüsü Rivera'nın oğlunu, kiraladıkları teknede uyur halde buldu. Rivera ise görünürde yoktu. Diğer tekne kullanıcısı olayı hemen polise bildirdi ve Naya Rivera'nın kayıp olduğu haberi duyuldu. Günler süren aramadan sonra Rivera'nın cansız bedeni bulundu.

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'BİR, İKİ, ÜÇ DEYİP GÖLE ATLADIK'

People dergisinde yer alan habere göre Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey'den olan oğlu Josey, o anları polislere şöyle anlattı: "Bir, iki, üç dedik ve tekneden atladık." Polisin raporuna göre göle atladıktan kısa bir süre sonra Rivera oğluna hemen tekneye geri dönmesini söyledi. Hatta onun tekneye çıkmasına yardım etti. Rapora göre Naya Rivera, oğlu tekneye çıktıktan sonra yardım istemek için bir kolunu havaya kaldırarak bağırmaya başladı. Ardından da gölün sularında kayboldu.





VERTİGO SORUNU VARDI

Resmi rapora göre Naya Rivera'nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir ciddi sorun yoktu. Fakat vertigo (baş dönmesi) sorunu olan Rivera'nın bu ataklarının göle girdiğinde kontrol edilemez hale gelmiş olabileceği de dikkate alındı. Rivera'nın vertigo sorunu için ilaç kullandığı ve aslında durumunu kontrol altında tutmayı bildiği de belirtildi.

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Anksiyete için ilaç kullanan Rivera'nın son günlerinde sinüs enfeksiyonunu tedai etmek için de reçeteli ilaçlar aldığı belirtildi. Raporda Rivera'nın haftada bir paket sigara içtiği bilgisi de yer aldı. Rivera'nın daha önceden bilinen bir intihar eğilimi olmadığı da yer rapor edildi.

KAZA SONUCU ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ: Teknede yapılan araştırmada Rivera'nın cep telefonu, kimlik belgesi ve içinde pembe bir sıvı yer alan şırıngalar da bulundu. Ayrıca amfetamin içeren reçete fişi, biri boş diğeri açık ve yarıdan fazlası dolu alkol kutusu da oyuncunun kiraladığı teknede bulunanlar arasında. Rivera'nın toksikoloji raporunda ise kanında düşük dozda amfetamin, iştah baskılacıyı ilaç ve kafein bulunduğu bilgisi de yer aldı. İyi bir yüzücü olan Naya Rivera'nın ölüm nedeni kaza sonucu ölüm olarak kaydedildi.

TEYZESİ, BABASININ YANINA TAŞINDI

California'daki Piru Gölü'ne 5 yaşındaki oğlu Josey ile birlikte yüzmeye giden ve günler sonra cansız bedeni bulunan GLEE dizisinin yıldızlarından Naya Rivera'nın kardeşi Nickayla Rivera ile eski eşi ve oğlunun babası Ryan Dorsey aydı evde yaşamaya başladı.

Bu durum da farklı söylentilere yol açtı. İşte tüm bu söylentilere Nickayla Rivera sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Nickayla Rivera, yeğeni Josey ile ilgilenmek ve onun bakımını üstlenmek için ablası Naya Rivera'nın eski eşinin yanına taşındığını belirtti.