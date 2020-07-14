Naya Rivera kimdir, neden öldü?

ABD'li aktris ve şarkıcı Naya Rivera, 12 Ocak 1987 tarihinde dünyaya geldi.Yarı Porto Rikolu, çeyrek Afrika ve çeyrek Alman kökenlidir. Anne ve babası Yolanda ve George Rivera'dır. Erkek kardeşi Mychal Rashawn Rivera Ulusal Futbol Ligi takımlarından Oakland Raiders da Amerikan futbolu oynamaktadır. Kız kardeşi Nickayla Rivera ise podyum mankenidir. Rivera, Glee’de canlandırdığı Santana Lopez rolüyle ün kazanmıştı. Temmuz 2014 tarihinde Ryan Dorsey ile Meksika'da evlendi. 17 Eylül 2015'te Josey Hollis Dorsey adında bir erkek çocukları olan çift2018’de boşanmıştı.

Naya Rivera’nın ölümüyle ilgili bilgiler



Ödüllü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu Naya Rivera, 9 Temmuz’da oğlunu da yanına alarak Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne gitti. Oradan bir tekne kiralayan Rivera ve oğlu göle açıldı. O arada olanlar henüz net bir şekilde bilinmiyor. Saatler sonra küçük Josey, bir başka tekne kullanıcısı tarafından, annesiyle birlikte kiraladıkları teknede uyurken bulundu. Ama o sırada Rivera'dan bir iz yoktu.Polis, olayla ilgili bir ipucu elde edebilmek için küçük Josey'in anlattıklarını da dinledi. Küçük çocuk yaşananları "Annem göle atladı ve bir daha geri dönmedi" diyerek anlattı.



Piru Gölü’ne giden ve kayıplara karışan 33 yaşındaki Naya Rivera’yı arama çalışmaları devam ederken polis gölde bir cansız beden bulunduğunu duyurdu. Ventura şerifi Bill Ayub, buldukları cansız bedenin Naya Rivera’ya ait olduğunu açıkladı. Şerif, Naya Rivera'nın oğlunu bota taşıyabildiğini ama kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığını tahmin ettiklerini söyledi.