ÃœnlÃ¼ oyuncu hamilelik iddialarÄ±na ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼: GÃ¶beÄŸimi rahat bÄ±rakÄ±n

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SONUNDA DAYANAMADI

Yaz mevsiminin hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Avustralya'da tiÅŸÃ¶rtleri ve ÅŸortlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Portman'Ä±n karÄ±n bÃ¶lgesindeki ÅŸiÅŸlik bir sÃ¼redir magazin basÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde. FransÄ±z koreograf Benjamin Millepied ile evli olan Natalie Portman'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸuna hamile olduÄŸu iddialarÄ± da bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

KADIN BEDENÄ° ÃœZERÄ°NDEN SPEKÃœLASYON

Ama Portman, bir sÃ¼redir sÃ¼ren bu sÃ¶ylentilere tepkisiz kalamadÄ± ve yanÄ±t verdi. Millepied ile evliliÄŸinden, 8 ve 3 yaÅŸÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu olan Portman magazin basÄ±nÄ±na ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼. GÃ¼zel oyuncu sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda tÃ¼m bu iddialarÄ±n da cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± temeline dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.Â Natalie Portman, kendisiyle ilgili bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±n "kadÄ±nlarÄ±n bedeni Ã¼zerinden spekÃ¼lasyon yapmak" olduÄŸunu savundu.





HAMÄ°LE OLMADIÄžINI DUYURDU

Natalie Portman, paylaÅŸÄ±mÄ±nda hamile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ama 2021 yÄ±lÄ±nda da her isteyenin bir kadÄ±nÄ±n bedensel gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nden yola Ã§Ä±karak Ã§eÅŸitli spekÃ¼lasyonlar yapabildiÄŸini belirtti. Portman basÄ±na kendi Ã¶zel hayatÄ± Ã¼zerinde teoriler kurmak yerine "Daha iyisini yapmasÄ±nÄ±" Ã¶nerdi.

FÄ°LM Ã‡EKÄ°MÄ°NDE AÄ°LESÄ° DE YALNIZ BIRAKMADI

Natalie Portman, ÅŸu sÄ±ralarda baÅŸrollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Thor: Love and Thunder adlÄ± filmin Ã§ekimleri ile meÅŸgul. Bu yÃ¼zden Avustralya'nÄ±n Sidney kentinde olan oyuncunun ailesi da yanÄ±nda.





KIYAFETÄ°YLE AKADEMÄ°'YÄ° ELEÅžTÄ°RDÄ°

Natalie Portman, kadÄ±n haklarÄ±na yÃ¶nelik aktivistliÄŸiyle de tanÄ±nÄ±yor. GeÃ§en yÄ±lki Oscar tÃ¶reninde, bu konuda mesajlar iÃ§eren kÄ±yafetiyle ilgi Ã§ekmiÅŸti. GÃ¼zel oyuncu bu tercihiyle, Ã¶dÃ¼lleri veren Akademi'nin kadÄ±nlara yÃ¶nelik eÅŸitsiz davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± eleÅŸtirmeyi amaÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.

TEPKÄ°SÄ°NÄ° BÃ–YLE GÃ–STERDÄ°

Hatta o dÃ¶nemin iddialÄ± filmlerinden The Farewell, Booksmart, Little Woman'Ä±n kadÄ±n yÃ¶netmenlerine haksÄ±zlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± destekleyenler arasÄ±ndaydÄ± Portman da. Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncu Natalie Portman da tepkisini kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da gÃ¶sterdi ve aday olamayan kadÄ±n yÃ¶netmenleri unutmadÄ±.

KADIN YÃ–NETMENLERÄ°N Ä°SÄ°MLERÄ° YAZILI

Portman tÃ¶rene, Akademi tarafÄ±ndan gÃ¶z ardÄ± edilen ve adaylÄ±k alamayan kadÄ±n yÃ¶netmenlerin isimlerinin iÅŸlendiÄŸi bir kÄ±yafetle katÄ±ldÄ±.Portman'Ä±n kÄ±yafetinde Lorene Scafaria, Marielle Heller, Lulu Wang, Alma Harâ€™el, Greta Gerwig, Mati Diop, Melina Matsoukas, CÃ©line Sciamma gibi bu sene adaylÄ±k alamamÄ±ÅŸ kadÄ±n yÃ¶netmenlerin isimleri yer alÄ±yordu.





SÄ°YAH KUÄžU FÄ°LMÄ°NDE HAYATININ AÅžKINI BULDU

Natalie Portman, kendisine en iyi kadÄ±n oyuncu Oscar'Ä±nÄ± kazandÄ±ran Siyah KuÄŸu (Black Swan) filminin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± FransÄ±z dansÃ§Ä± ve koreograf Benjamin Millepied ile 2012 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ã‡iftin, 8 yaÅŸÄ±nda Alef adÄ±nda bir oÄŸlu ve Amalia adÄ±nda 3 yaÅŸÄ±nda bir de kÄ±zÄ± bulunuyor.

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