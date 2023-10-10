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Keşke evliliği sarsan tek sorun ihanet olsaydı... Romantik fısıltılar sustu, kıvılcım çoktan söndü

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#Natalie Portman#Benjamin Millepied#Hollywood İhanetleri
Keşke evliliği sarsan tek sorun ihanet olsaydı... Romantik fısıltılar sustu, kıvılcım çoktan söndü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 09:04

"Kocamla o filmin setinde tanıştık... Sanki bir düşler ülkesinde gibiydim. Bana dans etmeyi öğretiyordu. İşte şu bildiğiniz romantik öykülerden biri. Kesinlike heyecanlı ve eğlenceliydi... Güzeldi. Onu tanımam gerektiğini düşündüm. Ve o gerçekten 'işte o adam' oydu.

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EVLİLİKLERİ İHANETİN RÜZGARIYLA DERİNDEN SARSILDI
Gösteri dünyasının şimdiye kadar en güzel giden aşk öykülerinden birinin başlangıcını yani kocasıyla tanıştığında neler düşünüp hissettiğini ünlü yıldız işte bu sözlerle anlatmıştı.

Başlangıçta da zaten her şey onun anlattığı gibiydi. Gerçekten de hem ünlü yıldız hem de filmin kamera arkasında tanıştığı o genç adam bir düşler ülkesinde gibiydi...

Hatta bu arada onların ayaklarını daha da yerden kesen başka bir gelişme oldu: Ünlü oyuncu hamile kaldı.

Keşke evliliği sarsan tek sorun ihanet olsaydı... Romantik fısıltılar sustu, kıvılcım çoktan söndü

Ünlü çift, ilişkilerinin ilk dönemlerinde bazen Paris bazen New York sokaklarında dayanamayıp durmadan birbirlerini öpücüklere boğuyordu.

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Olayın gerisi de zaten 'Hollywood usulü' gelişti. Çift nişanlandı, sonra bebekleri dünyaya geldi. En sonunda da evlendiler. Hatta sonradan bir çocukları daha oldu.

Böyle bakınca onların Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak birlikteliklerini sürdürdüğü düşünülebilir. Ama öyle olmadı. 2012 yılında başlayan evlilikleri çok ciddi bir sarsıntı geçiriyor uzun süredir.

İşin başrolünde de iddialara göre bir ihanet yani bir yasak ilişki var. Ama son birkaç gündür ortada dolaşan söylentilere göre bu ünlü yıldızla eşinin evliliğinin sarsıntı geçirmesinin görünen nedeni. Elbette ihanet bir evlilik için çok ağır bir durum. Ama onlar için evliliğin üzerinde dolaşan kara bulutların nedeni daha derin.

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KEŞKE TEK SORUN İHANET OLSAYDI
Büyük olasılıkla anladınız Natalie Portman ile Benjamin Millepied evliliğinden söz ettiğimizi. Portman'ın başrolünde oynadığı Siyah Kuğu (Black Swan) filminin setinde tanıştı ikili.

Yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin yaptığı filmin kamera arkasında çalışıyordu Fransız koreograf ve balet Benjamin Millepied. O filmin setinde de Portman'a bir balerin gibi dans etmeyi öğretti.

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Bu çalışmalar sırasında da ikili birbirlerine aşık oldu. Millepied'in memleketinde yani filmin çekimlerinin yapıldığı Paris'te sarmaş dolaş sokaklarda öpüşürken görüntülendi Portman ile Millepied.

Sonra çiftin bir bebek beklediği duyuldu. Önce oğulları Aleph dünyaya geldi. Sonra da çift evlendi. 2017 yılında da kızları Amalia dünyaya geldi.

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KİMSE BÖYLE BİR GELİŞMEYİ BEKLEMİYORDU
Özel hayatlarını büyük bir gizlilik içinde yaşamayı seçen Portman ve Millepied ile ilgili hiç beklenmedik bir haber bu yaz aylarında geldi. Millepied, karısını aldatmıştı. 42 yaşındaki Portman'dan 20 yaş kadar genç iklim aktivisti Camille Etienne ile kaçamak bir ilişki yaşamıştı Millepied. Üstelik bunu inkar edecek hali de yoktu. Çünkü Paris'teki ofisine girip çıkarken görüntülenmişlerdi.

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Natalie Portman ise bu durumu kamuoyuna yayılmadan çok önce duymuştu. Çift bir ayrılık sürecinden sonra yeniden bir araya geldi. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı onlar için. Hemen boşanmadılar... Yine de evliliklerini eski haline getirmeyi başaramadılar. İşte bu konuda çok farklı söylentiler var.

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'ARALARINDAKİ AŞK KIVILCIMI ÇOKTAN SÖNDÜ'
Bunlar arasındaki ortak nokta şu: Benjamin Millepied, yaptığının yanlış olduğunun farkında ve ölesiye pişman. Hatta bu korkunç hatasını affettirebilmek için elinden gelenin fazlasını yapıyor.

Ama Natalie Portman bu durumda ne yapacağına tam olarak karar veremedi. Boşanmak ya da boşanmamak konusunda tamamen kararsız. İşte çift ile ilgili yeni iddialar da bu noktada başlıyor.

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Bir söylentiye göre Portman ile Millepied'in tek sorunu bu ihanet değil... Elbette bu durum çiftin hayatında büyük bir sarsıntı meydana getirdi. Ama asıl sorun ilişkilerinin bu noktaya nasıl geldiği. Yani birbirine bunca aşık bir çift nasıl oldu da ihanetin sert rüzgarına böylesine kapıldı?

İşte bu konuda gündeme Portman ile Millepied'in evliliğinde çok daha derin sorunlar olduğu geliyor. Bazı kaynaklara göre Natalie Portman ile Benjamin Millepied evliliğinde yaşanan bu ihanetin geleceği çoktandır belliydi.

Çünkü Siyah Kuğu filminin setinde aralarında çakan kıvılcım epey zaman önce sönmüştü. Yani film setinde dans ederken başlayan o romantik bakışmalar, sevgi dolu fısıltılar uzun süren bir ilişkinin girdabına kapılıp sıradan hale gelmişti.

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Keşke evliliği sarsan tek sorun ihanet olsaydı... Romantik fısıltılar sustu, kıvılcım çoktan söndü



KAÇAMAK İLİŞKİYLE KISA SÜRELİ BİR HEYECAN YAŞADI
Bazı yorumlara göre işte bu yüzden Millepied, genç iklim aktivisti Camille Etienne ile kısa süreli de olsa bir heyecan yaşadı. Ama bedelini de elbette derin bir pişmanlıkla ödedi.

Bu kaynaklara göre Portman, aslında kocasının yaşadığı bu ilişkinin kısa sürdüğünü ve aptalca olduğunu biliyor. Ama yine de ne yapacağı konusunda kararsız. Boşanacak mı yoksa kocasını affedip iki çocuğu hatırına evliliği sürdürecek mi? Ya da belki de çift, evliliklerinde sönen o kıvılcımı yeniden yakacak bir adımın arayışında.

Natalie Portman'ın kocası Benjamin Millepied tarafından atlatılması ve sonrasında bir adım atmadan duraksaması ise gösteri dünyasının son birkaç aydır en çok konuştuğu ayrıntılardan. Kesin sonucun ne olacağını ise zaman gösterecek.

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#Natalie Portman#Benjamin Millepied#Hollywood İhanetleri

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