İhanete uğrayalı neredeyse bir yılı geçiyor... Sonunda sadakatsiz kocasını boşamaya karar verdi

Haberin Devamı

Ama hepsi bu kadar değildi... Ünlü oyuncu, iki çocuğunun babası tarafından aldatıldığını aylar sonra fark etmişti. Yani ihanet birkaç günlük değildi. Evlilikte sadakat yemini bozulalı epey zaman olmuştu.

Kocası bir yandan yüzüne gülerken diğer yandan başka bir kadını hayatına almıştı. Kısa süreliğine bile olsa sonuç olarak karısına sadık kalmamıştı.



Tabii hemen dedikodu çarkları dönmeye başladı. Sorular havada uçuşuyordu... Bir film setinde tohumları atılan evlilik bitiyor muydu? Yoksa aldatan eş en azından iki çocuğunun hatırına bu ihaneti affedecek miydi?

Çünkü yine iddialara göre aldatan eş ne kadar büyük bir hata yaptığını anlamıştı. Karısını geri kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdı.

İşte şimdi bu ünlü çiftten bir haber geldi. Çifte yakın kaynakların magazin basınına sızdırdığına göre ünlü oyuncu ihanetin üzerinden neredeyse bir yıl geçtikten sonra boşanma hazırlıklarına başladı.

Haberin Devamı

İHANET İDDİALARI, ONLARI GÜNDEMİN İLK SIRALARINA TAŞIDI

Anladınız büyük olasılıkla Natalie Portman ile eşi Benjamin Millepied'den söz ettiğimizi. 2012 yılında evlenen iki çocuklu çift, geçen yaz aylarından bu yana gündemin ilk sıralarından düşmüyor bir türlü.



Bunun nedeni de 46 yaşındaki Benjamin Millepied'in, 25 yaşındaki Camille Etienne ile bir kaçamak ilişki yaşaması.

Üstelik Millepied'in bunu inkar edecek durumu da yoktu. Çünkü ikili, Millepied'in Paris'teki ofisine girip çıkarken görüntülenmişti.

Zaten kendisi de yaptığı hatayı kabullendi. Hatta bir itirafta da bulundu: "Çok büyük bir hata yaptım!"



Bu olayın ortaya çıkmasından sonra gözler Natalie Portman'a çevrildi. Ünlü oyuncu ise sessizliğini hiç bozmadı.

BOŞANMAYA KARAR VERDİĞİ KONUŞULUYOR

Bir süre evlilik yüzüğünü parmağında taşısa da sonra çıkardı ve bir daha da takmadı. Son olarak Altın Küre ödül töreninde tek başına görülen Portman cephesinden bir iddia geldi şimdi. Buna göre güzel oyuncu sonunda boşanmadan yana kullandı tercihini.

Haberin Devamı

Ortaya atılanlara göre her ne kadar Portman ve Millepied evliliklerini kurtarmak için ellerinden geleni yapsa da işler yolunda gitmedi. Sonunda da Portman boşanma davası açmaya karar verdi.



Yine iddialara göre henüz dava açılmadı. Çünkü Portman, çocukları, 12 yaşındaki Aleph ve 6 yaşındaki Amalia için her şeyin yolunda gitmesine uğraşıyor.

İki küçük çocuğun boşanma sürecinden zarar görmemesi için gerekli bütün önlemleri aldıktan sonra adım atmaya hazırlanıyor.



İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak, 42 yaşındaki Portman ile Millepied'in ellerinden geleni yaptıklarını ama güzel oyuncunun ihaneti bir türlü atlamadığını söyledi.

Haberin Devamı

UFUKTA DAVA GÖRÜNDÜ

Bu kaynağın söylediğine göre her ne kadar dava açılmasa da boşanma ufukta göründü. Zaten Natalie ile Benjamin bir süredir ayrı yaşıyorlar. Natalie şu anda Paris'te yaşıyor. Kocası ise işleri nedeniyle ABD'de bulunuyor.

Bu kaynağın anlattığına göre iki çocukları Aleph ve Amalie, sadece Natalie'nin değil Benjamin'in de önceliği. Her ikisi de onların iyiliği için doğru adımlar atmaya çalışıyor.

Görünüşe göre Hollywood'un son yıllarda tanık olduğundan farklı bir boşanma davası geliyor.

Her şeyin ortaya saçılmadığı tam tersine çifte özel kaldığı ama yine de çok büyük merak uyandıracak bir dava olacak bu.

Haberin Devamı

İddialara göre Portman ve Milledied, boşanacaklar. Ama iki çocuklarının bu olaydan mümkün olduğunda az etkilenmesi için gerekli ortamı hazırlamaya çalışıyorlar.