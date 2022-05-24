50 yaşından sonra anne olmuştu: Kaçarken neredeyse bebeği düşürüyordu

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KIZIYLA DENİZ KEYFİ

50 yaşından sonra anne olan top model Naomi Campbell, festivalin konuğu olarak Cannes'a gitti. Taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdiği kızını da yanından bir an bile ayırmadı Campbell. Bu yılın başında ünlü bir dergiye birlikte kapak pozu verdiği kızı için "O evlatlık değil, benim kızım" diyen Campbell, adını da açıklamadığı bebeğini de Cannes'a götürdü. Oradaki ünlü otelin hemen yakınında bulunan kayalıklarda da deniz keyfi yaptı.

GÖRÜNTÜLENMEKTEN HOŞLANMADI

Tepeden tırnağa beyazlar giydirdiği kızını bir dakika bile kucağından bırakmayan Campbell, uzaktan fotoğraflarının çekildiğini fark edince de oradan kaçmaya çalıştı. Fakat o sırada yaptıkları da eleştiri konusu oldu. Kızının yüzünü saklayıp oradan uzaklaşmaya çalışan Naomi Campbell'a iki görevli de yardımcı oldu.

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BEBEĞİ DÜŞME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Fakat Campbell'ın kızını kucağında tutuşu da masaya yatırıldı. Görüntülenmemek için paniğe kapılan Campbell'ın kızını kucağında emniyetli bir şekilde taşımadığı sosyal medyada konuşulan konulardan biri oldu. Uzun bir elbise giyen Camhpbell, görünümünü de spor ayakkabılarla tamamladı. Fakat uzun elbisesinin eteklerine basıp düşme riski dikkatli gözlerden kaçmadı.

MEGHAN MARKLE'A BENZETTİLER

Birçok kişi Naomi Campbell'ın bebeğini doğru dürüst kucağında taşıyamadığını ileri sürüp onu "kızını kullanarak şov yapmakla suçladı." Bazı kişiler de Naomi Campbell'ın kızını taşımasını Meghan Markle'ın yeni anne olduğu sırada katıldığı bir etkinlikte oğlu Archie'yi neredeyse elinden düşürecek gibi tutmasına benzetti.

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DEFİLEDEN BİRKAÇ HAFTA SONRA BEBEK SÜRPRİZİ: Moda dünyasının "yaşayan efsanelerinden biri" olarak nitelendirilen Naomi Campbell, geçen yıl, önce bir defileye çıktı. Birkaç hafta sonra da sosyal medya hesabından bir kız bebek sahibi olduğunu duyurdu. Defileye çıktığı gün hamilelikle ilgili hiçbir belirti göstermeyen Campbell'ın bu sürprizi de herkesi beklenenden çok daha fazla şaşırttı. Campbell'ın 50 yaşında olduğu düşünüldüğünde birçok kişi bu bebeğin, ünlü model tarafından evlat edinildiğine inandı. Az sayıda kişi de kız bebeğin, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini öne sürdü. İleri yaşta ilk kez anne olan Naomi Campbell, Vogue dergisinin İngiltere sayısına, adını açıklamadığı kızıyla birlikte ilk kapak pozunu verdi. Bir de röportaj yapan Campbell, bebeğini evlat edinmediğini, önümüzdeki bu ay ilk doğum gününü kutlayacak olan kızının kendi çocuğu olduğunu söyledi.

ÇEVRESİNDE ÇOK AZ SAYIDA İNSAN BİLİYORDU

Naomi Campbell, bir bebek sahibi olacağını da bir sır gibi sakladı. Top model, verdiği röportajda bu konuya da değindi. Sırrını çevresinde çok az sayıda insanın bildiğini söyledi Campbell. Sonra da şunları söyledi: "Ama o hayal edebileceğim en büyük nimet. Şimdiye kadar yaptığım en işi şey."

CANNES KIRMIZI HALISINDAN OBJEKTİFLERE YANSIYANLAR

Bu yıl pandemi öncesi günlerine dönen Cannes Film Festivali hafta sonunda düzenlenen galalarda Naomi Campbell dışında başka ünlüleri de ağırladı. İşte son birkaç günde kırmızı halıda objektiflere yansıyanlar.

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Uluslararası yarışma jürisinde yer alan Deepika Padukone bu kez sade bir şıklık sergiledi.

Sharon Stone, festivalde iki farklı galaya katıldı. İlkinde eteklerindeki kabarık kısım sonradan görevliler tarafından çıkarılan bu iki renkli elbiseyi giydi.

Ardından bir başka galada derin yırtmaçlı bir yeşil elbiseyi giydi.

Model Emily Ratajkowski, yeni saç modeliyle dikkat çekti.

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Barbara Pedrotti, iki renk elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

Daphne Groeneveld kırmızı gece elbisesiyle galaya katıldı.

Kırmızı halıda kırmızı giyen bir başka ünlü de model Sara Sampaio oldu.

Rym Saidi bir galaya bu beyaz elbiseyle katıldı.

Saidi, ertesi gün katıldığı galada da yine beyaz giydi.

Rebecca Hall'un pırıltılı şıklığı.

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Elisa Di Panicis, kırmızı halıda elbisesiyle şov yaptı.

Bir dönemin en güzel ve gözde kadın oyuncularından biri olan Isabelle Adjani de bu yıl festivalin konukları arasındaydı.

Maggie Gyllenhaal siyah tercih etti.

Fransız oyuncu Vincent Cassel ile eşi Tina Kunakey kırmızı halıda.

Nataly Osmann, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Festivalin en çok dikkat çeken konuklarından biri de Chloe Lacareux oldu.