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Haber Giriş: 22.04.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası vefat etti

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Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası vefat etti

Milli atlet ve eski 'Survivor' yarışmacısı Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere kalp krizi geçirdi. 50 yaşındaki Karadere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan milli atlet Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere (50) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Nagihan Karaderenin acı günü Ablası vefat etti

Hayatını kaybeden Hülya Karadere memleketi olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tapu tepesi mezarlığında toprağa verildi.

Nagihan Karaderenin acı günü Ablası vefat etti

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