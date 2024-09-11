Nadir hastalığı hayatını zindana çevirmişti: Ünlü şarkıcı 37 yıl sonra her şeyin başladığı yere geri dönüyor!

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Belki başkası olsa böylesine zor bir hastalığa yakalandıktan sonra kariyerine de veda ederdi.. Ama o kelimenin tam anlamıyla "gözyaşları, kan ve ter içinde" mesleğine tutundu.

Geçtiğimiz temmuz ayında da "ölmeden önce son kez" dediği sahneye parlak bir dönüş yaptı. O söyledi, hem canlı hem de ekran başında onu izleyen milyonlar gözyaşlarına boğuldu.

Sesiyle hafızalara kazınan bu ünlü, şimdi yine ve bu kez kendisi için çok da anlamlı olan bir dönüşe hazırlanıyor... Tam 37 yıl önce kariyerinin en güçlü çıkışını yaptığı sahneye dönmeyi planlıyor.

OLİMPİYAT OYUNLARININ AÇILIŞINA DAMGA VURDU

Büyük olasılıkla Celine Dion'dan söz ettiğimizi anladı hayranları...

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İki yıldır fiziksel hareketliliğini ve kariyerini olumsuz etkileyen katı kişi sendromu adlı hastalıkla boğuşan 56 yaşındaki Dion, bu süreçte hep günün birinde yeniden sahneye dönmeyi hayal etti.

Hatta bu arzusunu "Son kez bile olsa sahnede şarkı söylemek istiyorum" diyerek ifade etti.

Zorlu bir sürecin ardından da bu yılın temmuz ayında Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında bütün dünyaya büyük bir sürpriz yaptı.

Beyaz elbisesi içinde, Fransa'nın simgesi olan Eiffel Kulesi'nde Edith Piaff'ın Hymne a l'amour (Aşka Övgü) adlı şarkısını seslendirdi. Böylece 4 yıldır süren sahne özlemine de bir nokta koydu.

O törende Dion, kendisini hem Paris'te canlı olarak dinleyenleri hem de evlerinde ekran karşısında gecenin geç saatlerine kadar kendisini bekleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Her ne kadar hastalığının ses tellerini bile etkilediği söylense de Celine Dion, o eski ustalığını kaybetmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kısacası Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın unutulmaz anlarına damgasını vurdu Celine Dion.

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YILDIZININ PARLADIĞI O SAHNEYE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

O zamandan bu yana da sessizliğe bürünmüştü Dion. Şimdi ise ünlü şarkıcıdan yine hayranlarını heyecanlandıran bir haber geldi...

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Celine Dion, yıllar önce kariyeri için önemli bir dönüm noktası olan sahneye geri dönmeye hazırlanıyor.

Bir süredir ABD, Kanada ve İngiltere magazin basınına yansıyan haberlere göre Celine Dion, önümüzdeki yıl İsviçre'de yapılacak olan Eurovision Şarkı Yarışması'nın açılışında müzikseverlerle buluşacak.

Celine Dion, 1988 yılında İrlanda'nın Dublin kentinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi temsil etti. O yarışmada seslendirdiği "Ne Partez Pas Sans Moi" adlı şarkı ona birincilik getirdi. O gecenin ardından Dion'un kariyerinde de yeni ve parlak bir dönem başladı. Ünlü şarkıcı, birinci oluşunun 37'nci yıl dönümünde yani 2025'te İsviçre'nin Basel kentinde yapılacak olan yarışmanın açılışında sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

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AYRINTI YERİNE KÜÇÜK İPUÇLARI VERDİ

İddialara göre Celine Dion, tam 37 yıllık bir aradan sonra bu kez özel bir performansla Eurovision sahnesinden hayranlarıyla buluşacak.

Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi olan Eurovision'un ortak yapımcılarından Moritz Stadler, 2025 yılındaki yarışmada Celine Dion'un sahneye çıkacağı söylentilerini yalanlamadı.

Bu konuda kendisine sorulan soruya da "Siz de büyük finalin açılışında Celine Dion'un orada olmasından hoşlanmaz mısınız?" diye yanıt verdi.

Ama bu küçük ipucundan sonra da ağzını sıkı tuttu ve "Daha fazla bir şey söyleyemem" dedi.

Stadler, çok gösterişli bir şov hazırladıklarını belirterek Celine Dion'un da efsane bir şarkıcı olduğunu sözlerine ekledi.

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HASTALIKLA İLGİLİ GERÇEĞİ AÇIKLAMAK İÇİN YILLARCA BEKLEDİ

Celine Dion, katı kişi sendromu adlı hastalığa yakalandığını 2022 yılında bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ama aradan iki yıl geçtikten sonra bu kez bu konudaki gerçeği tam 17 yıl boyunca kamuoyundan sakladığını itiraf etti.

Bir yandan kocası Rene Angelil kanserle boğuşurken diğer yandan da kendisi milyonda bir kişide görülen katı kişi sendromu ile mücadelesini sürdürdü.

Her ne kadar yıllar boyunca mücadelesini herkesten gizlese de sonunda "beni bulunduğum yere getiren hayranlarıma yalan söylemek ağır bir yüktü" diyerek gerçeği de bir sosyal medya paylaşımıyla açıkladı Dion.

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Kesin bir tedavisi bulunmayan hastalığıyla boğuşan Celine Dion, sonunda cesur bir karar aldı. Bütün mücadelesini bir belgesele dönüştürdü.

I Am: Celine Dion adlı o belgeselde kendini en hasta ve en doğal haliyle göstermekten hiç çekinmedi. Hatta belgeselinin yeni bölümünde Dion'un, kameralar karşısında bir nöbet geçirdiği anlar bile yer aldı.

ANİDEN NÖBET GEÇİRMEYE BAŞLADI

I Am... Celine Dion adlı belgeselin bu çarpıcı anlarında 56 yaşındaki ünlü şarkıcı nefes almak için zorlanırken görülüyor. Bütün kasları işlemez hale gelen Dion'un çektiği acı gözlerindeki bakışlardan bile belli oluyordu.

Dion, nöbet geçirirken belgeselde birlikte çalıştığı kamera ekibi sessizce çekimi sürdürdü. O sırada tıbbi yardım ekibi de ünlü şarkıcıyı rahatlatmak için elinden geleni yaptı. O anlarda Dion'un gözlerinden süzülen yaşlar da dikkatlerden kaçmadı.

Belgeselin yönetmeni Irene Taylor için de ünlü yıldızın nöbet geçirdiği anları çekmek hiç kolay bir karar olmamış söylediğine göre.

Bu konuda şunları anlattı Taylor: " Dion çok hızlı bir şekilde nöbet geçirmeye başladığında bunu çekip çekmemeyi düşündüm. Sonra çekime devam etmeye karar verdim. Çünkü güçlü sesiyle bilinen şarkıcı, bana her ne olursa olsun çekim yapmam için izin vermişti."

Onun bu ani kararıyla Celine Dion'un yıllardır mücadele ettiği hastalığının en kötü anları da ortaya çıkmış oldu.

'KOŞAMAZSAM YÜRÜRÜM... YÜRÜYEMEZSEM SÜRÜNÜRÜM'

Hareketlerini hatta ses tellerini bile etkileyen hastalığına rağmen Celine Dion, mücadelesini bırakmamakta kararlı. En büyük hayali ise yine sahneye çıkabilmek. Son bir kez bile olsa!

Bu konuda belgeselde "Kendimi hala sahnede şarkı söyleyip dans ederken görüyorum" diye konuştu Dion. Bilirsiniz ben her zaman bir B planı ve bir C planı bulurum. Eğer koşamazsam yürüyeceğim, eğer yürüyemezsem sürüneceğim. Ama asla durmayacağım" diyerek ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne serdi.