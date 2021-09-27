Nadide Sultan'ın korku dolu anları...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Almanyada yeni dönem... 2nci Dünya Savaşından sonra bir ilkAlmanya'da yeni dönem... 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!#ALMANYA
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
Volkan Demireli şaşkına çeviren Fenerbahçeli: 12-13 saat uçuyor...Volkan Demirel'i şaşkına çeviren Fenerbahçeli: '12-13 saat uçuyor...'#Fenerbahçe
Yunanistanda büyük deprem Türkiyeye yakın en tehlikeli yerYunanistan'da büyük deprem! 'Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer'#Deprem
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Ürküten görüntü Yerleşim yerlerini tehdit ediyor, kmlerce uzaklıkta...Ürküten görüntü! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor, km'lerce uzaklıkta...#Konya
Gözleri doldu, konuşamadı Aliyevin zor anlarıGözleri doldu, konuşamadı! Aliyev'in zor anları#Aliyev
Skandal olayda yeni gelişme Engelli öğrenciye darp kameradaSkandal olayda yeni gelişme! Engelli öğrenciye darp kamerada#Aydın
İngilterede panik her yeri sardı Devreye asker girecekİngiltere'de panik her yeri sardı! Devreye asker girecek#İngiltere
İstanbulda iğrenç olay Mahkemede şok sözler: Aklını kaybetmiş gibiydiİstanbul'da iğrenç olay! Mahkemede şok sözler: Aklını kaybetmiş gibiydi#İstanbul
Elon Musk merak edilen sorunun yanıtını verdi: Gelecek yıl bitecekElon Musk merak edilen sorunun yanıtını verdi: Gelecek yıl bitecek#Elon Musk
Hatayda maçın ardından flaş iddia 10 maç...Hatay'da maçın ardından flaş iddia! 10 maç...#Fenerbahçe
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu... Sen gidersen kardeşini alırımTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu... 'Sen gidersen kardeşini alırım'#Kadına Şiddet
Serenay Sarıkaya servet kazanacakSerenay Sarıkaya servet kazanacak!#Serenay Sarıkaya
Tartışma yaratacak çıkış: Hiçbir köyde 30 çeşit....Tartışma yaratacak çıkış: Hiçbir köyde 30 çeşit....#Ebru Erke
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Nadide Sultan'ın korku dolu anları...

#Nadide Sultan#2.Sayfa#Kelebekanasayfa
Nadide Sultanın korku dolu anları...

Şarkıcı Nadide Sultan'ın, cumartesi akşamı oğlu Kaan'la eve giderken, bir anda kullandığı aracın arka koltuğu yanmaya başladı. Çocuğunun uyuduğu sırada alevleri görüp panikleyen şarkıcı, yangına hemen müdahale etti.

Haberin Devamı

Şarkıcı Nadide Sultan büyük bir felaketten döndü. Aracının yanmasını önleyen Sultan, o anları 2.Sayfa programında anlattı;

Araçla gidiyordum, akşam saatlerinde Kaan da uyuya kaldı. Belimde bir sıcaklık hissettim. Herhalde ‘biraz fazla yol gittim terledim’ sandım. Biraz daha canım acıyınca aracın koltuk kısmında sıcaklık olduğunu fark ettim. Arabayı kenara çektim söndürmeye çalıştım.

İlk etapta cam çok az açıktı, ‘sigara izmariti mi geldi’ diye düşündüm. Videoya çekip servise gönderdim. ‘Teknik şeylerden kaynaklanabilir, yangın yayılabilir’ dediler.

Nadide Sultanın korku dolu anları...

Araç servise götürdük. Teknik bir aksaklıktan kaynaklanıyormuş, benim arabamın aynı modeli yanmış oradakiler söyledi.

Ben bu olaydan sonra kurban kestirdim. Afrika’daki çocuklara gönderdim.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nadide Sultan#2.Sayfa#Kelebekanasayfa