Genç müzisyenin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu: Aşk seni koruyabilseydi, sonsuza kadar yaşardın

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"SONSUZA KADAR YAŞARDIN"

Hastalığı boyunca onu yalnız bırakmayan eşi ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Büyük aşkını erkenden yitiren genç kadının önceden kaydedilen bir konuşması da yayınlandı. Genç kadının videoda yer alan "Eğer sadece aşk seni koruyabilseydi, sonsuza kadar yaşardın" sözleri duyulduğu anda da törene katılanların gözyaşları sel oldu.

ACI, İKİYE KATLANDI

Üyeleri arasında yer aldığı The Wanted adlı müzik grubuyla tanınan Tom Parker, geçen mart ayında yakalandığı hastalığa yenilerek hayata veda etti. 33 yaşında ölen müzisyen bugün Londra'da düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Parker'ın bir TV ünlüsü olan eşi Kelsey Hardwick ise törende güçlükle ayakta durabildi. Tören boyunca sık sık gözyaşlarına boğulan genç kadının, tören öncesi kaydedilen kocasına veda mesajı ile gelen herkesin acısını ikiye katladı.

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"EĞER AŞK SENİ KORUYABİLSEYDİ"

Eşi Tom Parker'ı nadir rastlanan bir beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kelsey Hardwick mesajında onun her hatırasını değerli bir hazine gibi saklayacağını söyledi. Acılı kadın mesajında şu sözlere de yer verdi:" Seninle evlendiğim gün hayatımın en mutlu günüydü. Biz ruh eşiydik." Kelsey Hardwick'in eşine veda sözleri ise törende yer alan herkesin gözyaşlarının sel olmasına yol açtı: "Eğer aşk seni koruyabilseydi, sonsuza kadar yaşardın!

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Tom Parker'ın tabutunu The Wanted grubundan arkadaşları omuzlarında taşıdı. Kelsey Hardwick ile evliliğinden iki küçük çocuk babası olan Tom Parker, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Tom Parker'ın mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayata veda ettiğini eşi Kelsey Hardwick, 30 Mart'ta Instagram sayfasından duyurmuştu. Hastalığı boyunca Parker'ın en büyük desteği olan Hardwick yaptığı paylaşımda Parker'ın son nefesini, tüm ailesi yanındayken huzurlu bir şekilde verdiğini belirtti. "Kalplerimiz kırık; Tom bizim dünyamızın merkezindeydi ve biz onun bulaşıcı gülümsemesi ve enerjisi olmadan hayatımızı nasıl sürdüreceğimizi hayal bile edemiyoruz" diye yazdı. Kelsey Hardwick, eşinin ışığının iki çocuklarında yanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan genç kadın, hastalıkla mücadele sırasında yanlarında olan herkese de teşekkür etti.

Kelsey Hardwick'in saçındaki tokada eşi Tom'un adının yazılı olması da dikkat çekti.

The Wanted grubunun resmi sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada da Parker'ın erken kaybının kendileri için büyük bir yıkım ve travma olduğu belirtildi. O paylaşımda Tom Parker'ın ailesi ve sevenleriyle çevrili olarak huzur içinde hayata veda ettiği belirtildi.

İKİ KÜÇÜK ÇOCUK BABASIYDI

Tom Parker ile Kelsey Hardwick'in bir yaşında Bondi Thomas Paris adında bir oğlu ile ondan bir buçuk yaş büyük Aurelia adında bir

kızı vardı. Kelsey Hardwick, eşinin ölümünden sonra bir dizi Instagram paylaşımı yaptı ve acısını ifade etti.

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2020 YILINDA DUYURDU

Tom Parker hastalığını 2020 yılının ekim ayında duyurmuştu. Parker, o dönemde Instagram'dan yaptığı paylaşımda kendisine Beyin Tümörü teşhisi konulduğunu belirtti. O sırada iki yıllık evli olan genç şarkıcı aynı paylaşımda eşinin de ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Parker Parker eşinin ikinci bebeklerine hamile olduğunu ve "ailesine olan sevgisinden dolayı" hastalıkla sonuna kadar mücadele edeceğini açıkladı.

Hem kendisinin hem de eşinin uzun süredir sosyal medyada aktif olmadığını hatırlatan Tom Parker mesajını şöyle sürdürdü: "Şimdi bunun nedenini açıklama zamanı. Bunu söylemenin kolay bir yolu yok, ama beyin tümörü teşhisi aldım, tedavi de çoktan başladı. Tom Parker eşi Kelsey Hardwick ile bu konuda uzun uzun tartışıp gerçeği bir sır gibi gizlemek yerine açıklamaya karar verdiklerini belirtti. Hastalık yüzünden ailece yıkıldıklarını belirten Tom Parker, ne olursa olsun sonuna kadar ve her biçimde savaşacaklarını da ekledi.

'TEMMUZ AYINDAN BERİ BİR ŞEYLER TERS GİDİYORDU'

Tom Parker ve eşi Kelsey Hardwick, hastalığın teşhisinden kısa bir süre sonra OK! dergisine verdikleri röportajda geçtiğimiz temmuz ayından beri bir şeylerin ters gittiğinin farkında olduklarını anlattı. Parker, nöbetler geçirmeye başladığını ve yapılan testler sonucunda da beyninde tümör olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

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Daha önce sosyal medyadan, tümörün ameliyat edilebilir durumda olmadığını açıklayan Tom Parker, aile olarak çok kötü ve karanlık günlerden geçtiklerini belirterek "gözyaşı dolu günler, yataktan çıkamayacak duruma gelinen günler, yiyecek görmek bile istemediğim günler, merdivenlerden bile inemediğim günler" diye yazdı. 32 yaşındaki Tom Parker, karısı Kelsey Hardwick'in bu yolun her adımında yanında olduğunu ekledi. Parker, Hardwick'i "her ne kadar parçalara bölünsen de benim güç dayanağımsın" diye tanımladı.

EN SEVDİĞİ ŞARKIYI DİNLEYEREK HAYATA VEDA ETTİ

Tom Parker'ın ölümünden sonra onun etrafında ailesi ve sevdikleriyle birlikte hayata veda ettiği ve o anlarda da Oasis grubunun Live Forever adlı şarkısını dinlediği belirtildi. Onun ölümünden sonra arkadaşlarının anlattığına göre bu şarkının sözlerinin, hastalıkla mücadelesine tercüman olduğunu düşünüyordu genç müzisyen. Yine aynı arkadaşının anlattığına göre Tom Parker, çocukları, ailesi, hayranları ve müziği aracılığıyla gerçekten de sonsuza kadar yaşayacak.