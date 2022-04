Genç müzisyenin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu: Aşk seni koruyabilseydi, sonsuza kadar yaşardın

Bu arada şarkının, Oasis'in 1994 tarihli Definitely Maybe adlı albümünde yer aldığını da hatırlatalım. Noel Gallagher bu şarkının sözlerini 1991 yılında, Oasis grubuna katılmadan önce yazmıştı. Five Forever'ın esin kaynağı ise Rolling Stones'un Shine a Light adlı şarkısı. Bu şarkının en önemli özelliği 10990'ların Grunge gruplarında yaygın olanın aksine daha iyimser bir ruha sahip olması. Birçok müziksevere göre de Live Forever, Oasis'in en iyi şarkısı.