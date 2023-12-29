ÃœnlÃ¼ Ã§ifte yeni bebek geliyor: DoÄŸmamÄ±ÅŸ Ã§ocuÄŸuna bakakaldÄ±

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte bunlara yeni bir halka daha eklendi. ÃœnlÃ¼ model Leah Weller ile kocasÄ± Tomo Kurata ikinci bebeklerinin de aralarÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.

Mutlu Ã§ifte takipÃ§ilerinden de Ã§ok sayÄ±da kutlama mesajÄ± yaÄŸdÄ±. Bu arada yeri gelmiÅŸken Ã§iftin iki yaÅŸÄ±nda Kouzen adÄ±nda bir oÄŸlu olduÄŸunu da not dÃ¼ÅŸelim.

MÃ¼zisyen Paul Weller'Ä±n kÄ±zÄ± olan 32 yaÅŸÄ±ndaki Leah, paylaÅŸÄ±mda bir Noel aÄŸacÄ±nÄ±n yanÄ±nda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Dar kesimli mor bir elbise giyen mutlu anne adayÄ±nÄ±n karnÄ±nÄ±n iyice bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ olduÄŸu da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Leah Weller'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflar arasÄ±nda ilginÃ§ bir kare de yer alÄ±yor. Orada Weller'Ä±n kocasÄ± Tomo Kurata, annesinin karnÄ±ndaki doÄŸmamÄ±ÅŸ bebeÄŸine yÃ¼zÃ¼nde kocaman bir gÃ¼lÃ¼cÃ¼kle bakarken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Haberin DevamÄ±

Leah Weller'Ä±n kocasÄ± Kurata'nÄ±n, karÄ±sÄ±nÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±na sevgi dolu bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± gÃ¶steren pozu dikkat Ã§ekti.





Ä°LK Ã‡OCUKLARI Ä°KÄ° YAÅžINDA

Leah ile Tomo'nun ilk bebekleri Kouzen 2021 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Mutlu Ã§ift, ilk bebeklerinin doÄŸumunu yine sosyal medya hesaplarÄ±ndan onun doÄŸum tarihi yazarak duyurdu. O paylaÅŸÄ±mda "HoÅŸ geldin Kouzen... 31.08. 2021" notu yer aldÄ±.

Bu bebeÄŸin doÄŸumuyla da Leah'nÄ±n babasÄ± olan mÃ¼zisyen Paul Weller, 63 yaÅŸÄ±nda ilk kez dede olma mutluluÄŸunu da yaÅŸadÄ±.

Leah ile Tomo, ilk Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya gelmesinden sonra verdikleri bir rÃ¶portajda ilk kez ebeveyn olmaktan dolayÄ± duyduklarÄ± mutluluÄŸu "AyaklarÄ±mÄ±z yerden kesildi" diyerek ifade etti.

Hem model hem de ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve ÅŸarkÄ±cÄ± olan Leah Weller ile Tomo Kurata 2021 yÄ±lÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Â

Haberin DevamÄ±

Leah Weller'Ä±n babasÄ± Paul Weller Ã¼nlÃ¼ bir mÃ¼zisyen. Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± veÂ ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± Weller, kurduÄŸu The Jam, Style Council gibi gruplarla mÃ¼zik tarihinde yer etti. Weller, 2006 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Festivali'nin konuÄŸu olar Harbiye AÃ§Ä±khava Tiyatrosu'nda mÃ¼zikseverlerle buluÅŸmuÅŸtu.