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Müzisyen Koray Candemir'in annesi cam silerken 9. kattan aşağı düştü!

#Koray Candemir#Solmaz Candemir#Kargo Grubu

KARGO grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy’de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti. 

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Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak’ta bulunan sitede meydana geldi.

İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir(81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü. Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri Solmaz Candemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir’in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Müzisyen Koray Candemirin annesi cam silerken 9. kattan aşağı düştü

Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.

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#KORAY CANDEMİR#KARGO

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