Müzisyen Dinçer Erdoğan hayatını kaybetti

Erdoğan bugün öğle namazına müteakip Karacahmet Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası, İstanbul Ümraniye’de bulunan Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

3 kişi uğurladı

Onur Akay Medya’da yer alan habere göre; Erdoğan’ı son yolculuğuna sadece yeğeni, yeğenin eşi ve bir dostu uğurladı.

Dinçer Erdoğan Kimdir?

1944 yılında dünyaya gelen Dinçer Erdoğan, Mavi Çocuklar Grubu’nun iki vokalinden biriydi. Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca’nın, 22 yaşındayken Apaşlar Grubu’yla katılarak ‘Emrah’ isimli şarkıyı seslendirdiği Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği Altın Mikrofon Yarışması’na, Mavi Çocuklar Grubu ile katılan Erdoğan, “Develi Daylar” şarkısıyla birinci olarak Karaca’yı geride bırakmıştı. Daha sonra albüm çalışmalarıyla da dikkatleri üstüne çeken sanatçı, 1990 yılında “Anılarla Fecri Ebcioğlu” albümü yapmış, sözleri Ebcioğlu’na ait ünlü şarkıları seslendirmişti.