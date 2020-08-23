MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMüzisyen Dinçer Erdoğan hayatını kaybetti
GeriMagazin Müzisyen Dinçer Erdoğan hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 23.08.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Müzisyen Dinçer Erdoğan hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müzisyen Dinçer Erdoğan hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

53 sene önce yıl önce Cem Karaca’yı geride bırakarak Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği Altın Mikrofon Yarışması’nda birinci olan, Mavi Çocuklar Grubu'nun solisti 76 yaşındaki Dinçer Erdoğan yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü bu sabah saat 05:00’da hayatını kaybetti.

Erdoğan bugün öğle namazına müteakip Karacahmet Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası, İstanbul Ümraniye’de bulunan Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

3 kişi uğurladı

Onur Akay Medya’da yer alan habere göre; Erdoğan’ı son yolculuğuna sadece yeğeni, yeğenin eşi ve bir dostu uğurladı.

Dinçer Erdoğan Kimdir?

1944 yılında dünyaya gelen Dinçer Erdoğan, Mavi Çocuklar Grubu’nun iki vokalinden biriydi. Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca’nın, 22 yaşındayken Apaşlar Grubu’yla katılarak ‘Emrah’ isimli şarkıyı seslendirdiği Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği Altın Mikrofon Yarışması’na, Mavi Çocuklar Grubu ile katılan Erdoğan, “Develi Daylar” şarkısıyla birinci olarak Karaca’yı geride bırakmıştı. Daha sonra albüm çalışmalarıyla da dikkatleri üstüne çeken sanatçı, 1990 yılında “Anılarla Fecri Ebcioğlu” albümü yapmış, sözleri Ebcioğlu’na ait ünlü şarkıları seslendirmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle