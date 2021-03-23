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Olgay GÜLER (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 17:30 | Son Güncelleme:

Müzisyen Cem Adrian’ın babası Celal Filiz vefat etti

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Müzisyen Cem Adrian’ın babası Celal Filiz vefat etti

Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian’ın babası Celal Filiz (69), Edirne’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz’in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratan Filiz, yarın Edirne’de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek.

Müzisyen Cem Adrian’ın babası Celal Filiz vefat etti

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