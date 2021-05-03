Müzisyen Alper Demir koronavirüse yenik düştü

BBG yarışmasında '06 Alper' olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarına devam eden Alper Demir, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayata veda eden Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.

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