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Müzisyen Alper Demir koronavirüse yenik düştü
2003 senesinde yayınlanan ve o dönem ilgi gören "Biri Bizi Gözetliyor" isimli programda yarışan 44 yaşındaki müzisyen Alper Demir koronavirüse yenik düştü.
BBG yarışmasında '06 Alper' olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarına devam eden Alper Demir, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Genç yaşta hayata veda eden Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.