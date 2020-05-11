MÃ¼zisyen Alpay GÃ¶ltekin hayatÄ±nÄ± kaybetti

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul, KuruluÅŸ Osman, AÅŸkÄ±n YolculuÄŸu Yunus Emre ve MehmetÃ§ik KÃ»tulamÃ¢re projelerinde, yarattÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zikler ile yer alanÂAlpay GÃ¶ltekin hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Vefat haberini yapÄ±mcÄ± Mehmet BozdaÄŸ sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu; DiriliÅŸ ErtuÄŸrul, KuruluÅŸ Osman, AÅŸkÄ±n YolculuÄŸu Yunus Emre ve MehmetÃ§ik KÃ»tulamÃ¢re projelerimize mÃ¼ziÄŸiyle ruh katan, yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu yolda bize yarenlik eden Alpay GÃ¶ltekinâ€™i ebediyete uÄŸurlamanÄ±n derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yorum. Kendisine Allahâ€™tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-Ä± cemil niyaz ediyorum. MekanÄ± cennet olsun...





