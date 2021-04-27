MÃ¼zik yarÄ±ÅŸmasÄ±yla tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±: Beyin kanserine yakalanan genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± tedavi masraflarÄ± iÃ§in kampanya baÅŸlattÄ±

MAYIS AYINDA Ä°KÄ°NCÄ° KEZ BIÃ‡AK ALTINA YATACAK

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmayla adÄ±nÄ± duyuran genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± geÃ§ireceÄŸi beyin operasyonundan Ã¶nce paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu fotoÄŸrafla saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bilgi vermiÅŸti takipÃ§ilerine. Åžimdi aynÄ± sebeple ikinci kez bÄ±Ã§ak altÄ±na yatmaya hazÄ±rlanÄ±yor ve tedavi masraflarÄ± iÃ§in aÃ§Ä±lan yardÄ±m kampanyasÄ±na destek bekliyor.

BEYNÄ°NDE ÅžEFTALÄ° BÃœYÃœKLÃœÄžÃœNDE TÃœMÃ–R BULUNDU

Benzerleri Ã¼lkemizde de yayÄ±nlanan American Idol adlÄ± yarÄ±ÅŸmayla 2016 yÄ±lÄ±nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en 26 yaÅŸÄ±ndaki Avalon Young ve ailesi Go Found Me adlÄ± internet platformunda 100 bin dolarlÄ±k tedavi masraflarÄ± iÃ§in bir yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. GenÃ§ kÄ±zÄ±n tedavisi iÃ§in gereken paraya ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in daha fazla katkÄ± gerekiyor. Åžu ana kadar toplanan para 44 bin 900 dolara ulaÅŸtÄ±.

ÅžUBAT AYINDA 16 SAATLÄ°K OPERASYON GEÃ‡Ä°RDÄ°

2016'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada adÄ±nÄ± geniÅŸ kitlelere duyuran ama sonra elenen genÃ§ mÃ¼zisyen Avalon Young, geÃ§tiÄŸimiz ÅŸubat ayÄ±nda 16 saat sÃ¼ren bir operasyon geÃ§irdi. Bu operasyonla beyninin sol temporal lobunda bulunan ÅŸeftali bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki bir tÃ¼mÃ¶r alÄ±ndÄ±. Fakat doktorlar Young'a, ikinci bir operasyon geÃ§irmesi ve ardÄ±ndan da kemoterapi, radyoterapi gÃ¶rmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. GenÃ§ mÃ¼zisyen 27 MayÄ±s'ta bir kez daha beyin ameliyatÄ± olmak iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yatacak.

Â DESTEK Ä°STEDÄ°

SigortasÄ± bÃ¼tÃ¼n bu tedavilerin masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamayan genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ailesi de Ã§areyi internet Ã¼zerinden bir yardÄ±m kampanyasÄ± dÃ¼zenlemekte buldu. Avalon Young ve ailesi, herkesi bu mÃ¼cadeleye elinden geldiÄŸince katkÄ±da bulunmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. BÃ¼yÃ¼k ya da kÃ¼Ã§Ã¼k her tÃ¼r desteÄŸin kendileri iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu belirtti.

DOKTORLAR Ã–NCE ANLAYAMADI, ANKSÄ°YETE SANDI

Avalon Young, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla takipÃ§ilerine duyurmuÅŸtu. Young, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla takipÃ§ilerine duyurmuÅŸtu. 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda nÃ¶bet geÃ§irmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Young. GittiÄŸi doktorlarÄ±n, bir takÄ±m kan testleri ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ tetkiklerden sonra bu nÃ¶betlerin nedeni olarak anksiyete ya da serotonin dengesizliÄŸinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip kendisine tonlarca vitamin verdiÄŸini anlattÄ±. Fakat son yapÄ±lan MR Ã§ekiminde, Young'un beyninde tÃ¼mor olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ± ve acilen ameliyata alÄ±ndÄ± genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±.

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