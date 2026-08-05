Müzik dünyası en acı günde buluştu... Kocasının cenazesinde de böyle yapmıştı... Genç yaşta ölen ünlü müzisyeni gülerek uğurladı

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Once filmi için hazırladığı eserle, en iyi özgün şarkı dalında Oscar ödülü de kazanmış olan Hansard'ın 56 yaşında bu dünyadan göçüp gitmesi sadece ailesini ve yakınlarını değil milyonlarca hayranını da yasa boğdu.



Glen Hansard, dün de İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törende, Hansard'ın 2022 yılında evlendiği karısı, Finli şair Maire Saaritsa ayakta güçlükle durdu.

Yeri gelmişken hatırlatalım, Hansard, geride acılı eşi Maire'nin yanı sıra üç yaşında bir de erkek evlat bıraktı.

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Çok üzgün olan ve kimi zaman kendisine baş sağlığı dileyenlere sarılıp hıçkırıklara boğulan Saaritsa, törende arkadaşlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Glen Hansard'ın naaşı, hasırdan bir tabut ve atlı arabayla Dublin sokaklarından geçip törenin yapılacağı katedrale götürülürken yüzlerce hayranı da onu uğurladı.







Hansard'ın Finlandiyalı bir şair olan karısı Maire Saaritsa , arkadaşlarının desteğiyle ayakta durdu. Kocasını kaybeden genç kadın, 3 yaşındaki oğluyla bir başına kaldı. BONO DA TÖRENDEYDİ

Hansard'ın karısı Maire, zaman zaman kendisine baş sağlığı dileyenlere sarılıp hıçkırıklara boğuldu.

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Hansard için düzenlenen törene müzik dünyasının ünlüleri de kelimenin tam anlamıyla akın etti. U2 grubunun solisti Bono, karısı Ali, kızları Jordan ve Eve eşliğinde arkadaşı, meslektaşı ve hemşehrisi olan Hansard'a veda etti.

Steve Coogan, Gery Adams, Angelina Ball gibi ünlüler de Hansard'ın son yolculuğuna uğurlandığı St. Patrick Katedrali'ndeki törende hazır bulundu.



Glen Hansard için düzenlenen törende, bundan üç yıl önce hayata veda eden ve yine çok kalabalık bir törenle toprağa verilen bir başka İrlandalı müzisyen Shane MacGowan'ın karısı Victoria Mary Clarke de yerini aldı.

60 yaşındaki Clarke, törenin ruhuna uygun bir şekilde siyahlara bürünmüştü...



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Diğer katılımcılarla ayak üstü sohbet eden Victoria Mary ile ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı ise yüzündeki güleç ifadeydi.

Onu görenler üç yıl önce kocası Shane MacGowan'ın yine Dublin'de yapılan cenaze törenini hatırladı.



O zamana kadar hasta kocasının başından bir an bile ayrılmayan Victoria Mary Clarke, 'Onsuz yaşayamam' dediği kocasının son yolculuğuna uğurlandığı gün, kelimenin tam anlamıyla '32 dişini göstererek' kameralara gülümsemişti.