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Haber Giriş: 04.06.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Müzik dünyasının efsane ismi Hasan Saltık'a veda

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr

Türkiye’nin müzikal zenginliğini dünyaya tanıtan Kalan Müzik’in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti. Hasan Saltık bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hasan Saltık'a veda etmek için çok sayıda ünlü isim Kartal Cemevi'ne geldi.  Saltık, burada düzenlenen törenin ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedilecek.

Cenaze törenine katılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Volkan Konak, Ali Rıza Binboğa ile oyuncu Olgun Şimşek, Şevval Sam ve Kenan İmirzalıoğlu gibi ünlü isimler var. 

Müzik dünyasının efsane ismi Hasan Saltıka veda

Ali Rıza Binboğa - Volkan Konak

Anadolu Türküleri sahipsiz kaldı...
Anadolu Türküleri sahipsiz kaldı...

Müzik dünyasının efsane ismi Hasan Saltıka veda

Cenaze törenine katılanlar arasında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu da var. 

Müzik dünyasının efsane ismi Hasan Saltıka veda

Kenan İmirzalıoğlu ile Olgun Şimşek yan yana saf tuttular...

Müzik dünyasının efsane ismi Hasan Saltıka veda

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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