Müzik dünyasının efsane ismi Hasan Saltık'a veda

Hasan Saltık'a veda etmek için çok sayıda ünlü isim Kartal Cemevi'ne geldi. Saltık, burada düzenlenen törenin ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedilecek.

Cenaze törenine katılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Volkan Konak, Ali Rıza Binboğa ile oyuncu Olgun Şimşek, Şevval Sam ve Kenan İmirzalıoğlu gibi ünlü isimler var.



Ali Rıza Binboğa - Volkan Konak



Cenaze törenine katılanlar arasında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu da var.



Kenan İmirzalıoğlu ile Olgun Şimşek yan yana saf tuttular...

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