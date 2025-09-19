×
Ağlaya ağlaya 'Müziği bırakıyorum' demişti... Milyonluk teklifi duydu... Eline hem mikrofonu alıyor hem kalemi!

Sesiyle kalplere dokunan ünlü şarkıcı, daha geçen yıl müziği bırakıp başka alanlara emek ve zaman harcayacağını söylemişti. Bu açıklamasıyla da onun şarkılarıyla aşık olan, aşk acısı çeken, sevinip duygulanan hayranlarının da yüreği burkuldu.

Ama o açıklamasından sonra köprülerin ardından çok sular aktı.

Ünlü şarkıcı da anılarını yazması ve bir dünya turnesine çıkması karşılığında kendisine teklif edilen milyon dolarlık rakamı duyunca bu kararından hemen vazgeçti.

MÜZİĞE DÖNÜYOR... YAZMAYA BAŞLIYOR
Kararından dönen bu ünlü şarkıcı Adele'in ta kendisi...

Ünlü şarkıcı geçen yıl temmuz ayında, Almanya'nın Münih kentinde vereceği konserin öncesinde müziği bırakacağını, tam olarak kopmasa bile uzun bir ara vereceğini ve başka yaratıcı süreçlere yöneleceğini açıklamıştı.

Bu sözleri de onun hayranlarını üzmüştü kuşkusuz...

Ama şimdi Adele'den yeni bir haber geldi...

BU KEZ 'HAYIR' DİYEMEDİ
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre ünlü şarkıcı, anılarını kaleme alması için kendisine yapılan altı sıfırlı teklifi sonunda kabul etti.

Bu kadar da değil...

Adele bu anlaşma istediği gibi sonuçlanırsa yeni şarkılar yayınlayıp dünya turuna bile çıkabilir.

Gazetenin haberine göre yayınevleri uzun süredir şöhretinin öyküsünü kaleme alması için Adele'in peşinde koşuyordu. Ancak şarkıcı bütün bu tekliflere inatla "hayır" diyordu.

Sonunda maddi anlamda öyle güzel bir teklif geldi ki Adele de anılarını kaleme almayı kabul etti.

HİKAYESİNİ KENDİ KELİMELERİYLE ANLATACAK
Anı kitabında ünlü şarkıcı kendi kelimeleriyle hem şöhret ve servet kazanmasının öyküsünü anlatacak hem de özel dünyası hakkında ipuçları verecek.

Adele geçen yıl turnesine başlamadan önce "Hala müzik yapmayı, albüm hazırlamayı seviyorum. Ama bir daha alkış seslerini duymasam da iyi hissederim" demişti.

Yine aynı açıklamada Adele "Para umurumda değil. Ben İngiliz'im… Her zaman daha çok para kazanmak gibi bir amacımız yok" sözlerini de sarf etmişti.

Hakkındaki iddialara bakılırsa Adele bu sözünü uzun süre tutamadı gibi...

Altı sıfırlı bir rakam karşılığında müziğe verdiği arayı da kısa tutacak, anılarını da kaleme alacak.

PARLAK BİR KARİYER İNŞA ETTİ
2006'da ilk albüm anlaşmasını imzalayan Adele parlak bir kariyere imza attı... Çok sayıda Grammy ödülü kazanan Adele'in albümleri dünya çapında 120 milyondan fazla sattı.

İlk evliliğini 2018 ile 2021 arasında yaptı. Bu evlilikten bir oğlu bulunuyor. Şarkıcı, boşandıktan sonra Rich Paul ile birlikte olmaya başladı. Şarkıcı hala bu ilişkisini sürdürüyor.

