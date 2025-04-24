Mutsuz evliliği bitince onun kollarına koşmuştu… Bir aşkın sonu daha hüsran oldu… Sevgilisini takip etmeyi bile bırakmış…

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Gösteri dünyasının iki ünlü ismi mutlu bir yuva kurup iki de çocuk yaptı ama bu evliliğin ömrü kısa oldu.

İKİ KIZLARI BİLE EVLİLİKLERİNİ KURTARAMAMIŞTI

Ayrılıkları duyulmadan kısa bir süre öncesine kadar mutluluk pozları vermeye devam eden ünlü şarkıcı Joe Jonas ve Game of Thrones’un kızıl saçlı yıldızı Sophie Turner iki kızları olmasına yollarını ayırmayı seçtiler.

Ayrıldıktan sonra da birbirleri hakkında epey konuştular ve bu evliliğin yürümemesi konusunda karşılıklı suçlamalar yaptılar.

Sophie Turner boşandıktan sonra ABD’de hiç mutlu olmadığını, memleketi İngiltere’ye dönmek istediğini ancak Joe Jonas’a bunu kabul ettiremediğini itiraf etmişti.

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İÇİ MEMLEKET AŞKIYLA YANIYORDU... SEVGİLİSİNİ DE ORADA BULDU

Güzel yıldız mutsuz evliliğinden kurtulup İngiltere’ye döner dönmez kendine yeni bir aşk buldu, sosyetenin ünlü isimlerinden biriyle yeniden mutluluğa yelken açtı.

Sophie Turner, Joe Jonas ile dört yıllık evliliğinin sona ermesinden aylar sonra, 2023’ün sonlarına doğru Vikont Cowdray'in oğlu ve Pearson Yayıncılık’ın milyarder varisi, çapkın aristokrat Peregrine Pearson’la aşkı yeniden bulmuştu.

İngiltere sokaklarında öpüşüp koklaşırken yakalanan aşıklar bir süre gizli saklı görüştükten sonra aşklarını ilan edip sosyal medya hesaplarından da fotoğraf paylaşmaya başlamıştı.

Bir buçuk seneyi deviren bu ilişki gayet yolunda gözüküyor, ünlü aşıklar sürekli el ele göz göze halleriyle mutluluklarını sergiliyordu.

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HER ŞEY YOLUNDA DERKEN...

Hem İngiltere’de olduğu için hem de yeni aşkı ayrıldığı kocası gibi baskıcı bir adam olmadığından çok mutlu olduğu söylenen Sophie Turner için bu yeni aşk da hüsranla sonuçlanmışa benziyor…

Bir anda mutluluk pozları kesilen ve bir süredir birlikte paparazziler tarafından da görüntülenmeyen Sophie Turner ve sevgilisi Peregrine Pearson’ın ayrıldığı söyleniyor.

Bu dedikoduların yayılmasının en büyük sebebi de ünlü oyuncunun hayranlarının yaptığı bir keşif: Dikkatli hayranları Sophie Turner’ın birlikte aşk pozlarını paylaştığı sevgilisini Instagram’dan takip etmeyi bıraktığı fark etti.

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ÜNLÜLERİN BAHANESİ HEP AYNI: YANLIŞLIKLA OLDU!

Bu da hemen ikilinin ayrıldığı şeklinde yorumlandı. Daha önce Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti de karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bırakmış, ayrılık söylentileri yayılınca bunun yanlışlık sonucu olduğunu söylemişlerdi.

Sophie Turner ve Peregrine Pearson cephesinden de benzer bir “Ay yanlışlıkla olmuş” açıklaması gelecek mi bilinmez.

"ONA ACABA ÇOK MU ÇABUK GÜVENDİN?"

Ancak kimi hayranları Sophie Turner’ın biten evliliğinden sonra Peregrine Pearson’a çok çabuk kapıldığını söylüyordu.

Adı İngiltere’de gözde bekar ve usta çapkın olarak anılan ve daha önce pek çok güzelle ilişki yaşayan bu soylu zengine gönül veren ünlü oyuncunun güveni boşa mı çıktı bunu zaman gösterecek…