Mutsuz bir evlilik, şiddet ve bitmeyen davalar… Kaçtığı uzak diyarlardan geri dönemiyor: Herkes eski kocamın tarafını tutuyor!

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Johnny Depp ve Amber Heard'ün ilişkisi, 2011 yılında "Tutku Günlükleri" filminin setinde başlamıştı. Bir süre sonra nişanlanan çift, 2015 yılında Los Angeles'ta evlendi.

Tutkulu aşkları kısa süren iki yıldız isim 2016’da ayrıldı. Ve aslında her şey bundan sonra başladı…

Amber Heard boşanma davası açarken Johnny Depp’ten şiddet gördüğünü söylemişti.

2017 yılında resmen boşanan çiftin ayrılığı olaylı oldu ve her iki taraf da birbirlerine yönelik kamuoyuna yansıyan ciddi iddialarda bulundu.

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Sular durulacak diye beklenirken Johnny Depp eski karısı Heard'e iftira ve karalama davası açtı.

Bu davanın kaynağı da amber Heard’ün evlilikleri ve sonrasında yaşadıklarını kaleme aldığı bir gazete makalesiydi. Ve ünlü oyuncu eski kocasına çok ağır suçlamalarda bulunmuştu.

Dava televizyon ekranlarından canlı yayınlandı, her gün gazete manşetlerine taşındı ve yaşananları takip edenler ikiye bölünüp kimi Johnny Depp’in kimi de Amber Heard’ün tarafını tuttu.

Mahkeme jürisi, Heard'ün Depp'i karaladığına ve Depp'e 10 milyon dolar tazminat ödemesine karar verirken, Depp'in de aynı şekilde Heard'ü karaladığına hükmederek Heard'e de 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

En sonunda eski eşler anlaşmaya vardı, Amber Heard Johnny Deppe’e 1 milyon dolar ödedi, Depp de bu parayı hayır kurumlarına bağışladı.

Hollywood’un en güzel oyuncularından biri sayılan ve önünde parlak bir gelecek olduğu söylenen Amber Heard davaların ardından sadece Hollywood’u değil ABD’yi de terk etti ve İspanya’ya, Madrid’e yerleşti.

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Basının ilgisinden bunalan, kariyeri de ellerinden kayıp giden ünlü oyuncu burada sessiz sakin bir hayat yaşamaya başladı.

39 yaşındaki oyuncu bu süreçte Oonagh Paige adını verdiği bir kız çocuk annesi oldu. Ama çocuğunun babasının adını hiç açıklamadı.

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Ünlü oyuncu kızının 2021'de taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini açıklamış ancak babasının kimliği hakkında bir şey söylememişti. Bazı kaynaklar Heard'ün bir dönem ilişki yaşadığı Elon Musk'ın sperm donörü olabileceğini iddia etse de ne Heard ne de Elon Musk bu konuda bir açıklama yaptı.

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Bir yandan kızını büyütürken bir yandan da yarım bıraktığı oyunculuk kariyerine geri dönmek istediği söylenen Amber Heard bunu Hollywood’un ikiyüzlü tutumu ve eski kocası Johnny Depp’ten yana tavır aldığı için yapamadığı iddia edildi.

Amber Heard Hollywood'a geri dönmek için can atıyor ama söylenenlere göre sektörün önde gelen isimleri eski kocası Johnny Depp'e sadık kaldığı için bunu yapmakta zorlanıyor.

Bundan böyle rol alacağı projelerde söz sahibi olmak isteyen Amber Heard şiddet faili olduğu belgelenen ama buna rağmen Hollywood’dan dışlanmayan eski kocası gibi muamele görmek istiyor.

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Ancak dava süresince ve sonrasında kendisinin isminin üzeri çizilirken Johnny Depp’in rahatça oyunculuğa devam edebilmesini adil bulmuyor.

Hollywood’daki yapımcılara kendisi teklifler götürse de çaldığı kapılan açılmayan Amber Heard’ün İspanya’daki yaşamını sevse de yeniden para kazanmak istediği ve bu üzden de oyunculuk yapmaya mecbur olduğu konuşuluyor.

Dava bittikten sonra kısa bir süre pek ortalarda gözükmeyen Johnny Depp birkaç yıl önce bir Fransız filminde rol almış ve Cannes Film Festivali’nde boy göstererek oyunculuğa geri dönmüştü.

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Depp şimdilerde Penelope Cruz’la başrolünü paylaştığı Day Drinker filminin setinde.

Amber Heard ise hem sektörden dışlanmış hem de tek başına kızını büyütmeye çalışan yalnız bir anne haline geldi…