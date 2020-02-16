Mutlulukları kısa sürdü! Bircan Bali ve avukat Ömer Gezen’in mutluluğu kısa sürdü

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını öne sürerek boşanma talebinde bulunan Ömer Gezen, çekişmeli olarak açtığı davada gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi kabul etti.



Ömer Gezen’le Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde sade bir törenle nikâh masasına oturan Bircan Bali, evliliği Instagram paylaşımıyla duyurmuştu.



