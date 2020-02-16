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Haber Giriş: 16.02.2020 - 10:44,Son Güncelleme:/

Mutlulukları kısa sürdü! Bircan Bali ve avukat Ömer Gezen’in mutluluğu kısa sürdü

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Mutlulukları kısa sürdü! Bircan Bali ve avukat Ömer Gezen’in mutluluğu kısa sürdü

Evlendikten 1 ay sonra boşanma davası açan, ardından ayrılıktan vazgeçen Gezen, evliliğini noktalamak için ikinci kez İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

 Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını öne sürerek boşanma talebinde bulunan Ömer Gezen, çekişmeli olarak açtığı davada gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi kabul etti. 

Ömer Gezen’le Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde sade bir törenle nikâh masasına oturan Bircan Bali, evliliği Instagram paylaşımıyla duyurmuştu.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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