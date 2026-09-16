Mutluluk tablosunun altından acı gerçek çıktı: Dokuz yıllık evlilik bitiyor

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Dışarıdan bakıldığında yolunda gibi görünen ilişkilerin, kamera karşısında sergilenen aşk tablolarının altında bazen tam tersi gerçekler saklı oluyor.

Tıpkı ünlü oyuncu Amanda Seyfried ile dokuz yıllık kocası Thomas Sadoski örneğinde olduğu gibi.

New York yakınlarındaki Catskill Dağları yakınlarındaki çiftliklerinde, iki çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat görüntüsü sergiliyordu ünlü çift.

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Bu yüzden de yaptıkları boşanma açıklamasıyla onların ilişkilerini uzaktan takip edenleri şaşırttı.

40 yaşındaki Amanda Seyfried ile 50 yaşındaki Thomas Sadoski; ortak bir açıklamayla boşanma kararı aldıklarını duyurdu.



BİR SÜREDİR AYRI YAŞIYORLARMIŞ

Açıklamada bir başka gerçek daha ortaya çıktı.

Meğer Seyfried ile Sadoski zaten bir süredir ayrı yaşıyormuş. Bunun sonucunda da geldikleri noktada evliliklerini bitirmekten başka yapabilecekleri bir şey kalmamış.

Amanda Seyfried ile The Newsroom adlı diziyle tanınan Thomas Sadoski, açıklamada şu satırlara yer verdi: "Bir süredir ayrı yaşıyoruz. Bu hem bizim için hem de ailemiz için doğru bir adım oldu. Sonsuza dek birbirimizin hayatında olacağız ve bu da harika!"

Seyfried ile Sadoski 2015 yılında tanıştılar. Onları bir araya getiren ise rol aldıkları The Way We Get By adlı oyun oldu. Ayrıca bundan iki yıl sonra da The Last Word adlı filmde birlikte oynadılar.



SADECE ONLAR VE NİKAH MEMURU VARDI

Zaten Amanda Seyfried ile Thomas Sadoski aynı yıl hayatlarını resmen birleştirdi. Özel hayatlarını gizli tutan çift 2017 yılında gözlerden uzak bir şekilde evlendi.

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Bu durumu da Thomas Sadoski James Corden'ın The Late Late Show adlı programında açıkladı. Sadoski "Nikahımızı kıyacak görevliyle birlikte kırlara doğru gittik. Sadece ikimizdik ve bu işi kendi bildiğimiz gibi yaptık" sözleriyle ifade etti.