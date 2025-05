Mutluluk onları ömürlerinin sonbaharında buldu… 70’lik aşıklar dudak dudağa! ‘Bu öpücük rol değil gerçek’

Haberin Devamı

İkisi de ömürlerinin yarısını kameralar önünde yaşayan iki yaşayan efsane aslında yıllardır tanışsalar da ilk kez bu kadar yakınlaşmışlardı.

ONLARIN AŞKI DA SETTE BAŞLADI

Ve tıpkı birçok başka ünlü Hollywood yıldızı gibi onların aşkı da sette başladı…

2021’den beri süren sevilen komedi dizisi Only Murders in the Building'de başrol oynayan Martin Short ve dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan Meryl Streep rolleri gereği kamera önünde aşıkları oynuyordu.

BİR YIL BOYUNCA HERKESTEN SAKLANDILAR

Nasıl olduysa gönülleri aşka düştü ve sevgili oldular. Bunu da bir yıl boyunca herkesten sakladılar.

En sonunda geçen mart ayında artık durumu kabullenip bir yıldır birlikte olduklarını itiraf ettiler.

İkisi de 75 yaşında olan Meryl Streep ve Martin Short aslında kendilerinin de bu aşkı beklemediğini, her şeyin bir anda ve kendiliğinden gerçekleştiğini söylüyor.

Dizinin beşinci sezonu New York’ta çekilmeye devam ederken set fotoğraflarının basına yansımasıyla bu sürpriz aşın da tam gaz devam ettiği ortaya çıktı.

KAMERALAR ÖNÜNDEKİ AŞK ARTIK GERÇEK!

Kameralar önünde de aşıkları oynayan ikili bir yandan New York sokaklarında koştururken bir yandan da öpüşme sahnelerini çekerken görüntülendi.

Basına yansıyan fotoğrafları gören hayranları ise bu rol icabı sahnelerde asında Meryl Streep ve Martin Short’un birbirlerine gerçek aşk öpücükleri verdiğini artık biliyordu…

Dizideki karakterleri evlenen Meryl Streep ve Martin Short’un gerçek hayatta da bir çılgınlık yapıp kaçarak evlenmeyi düşündükleri bile konuşuluyordu.

İKİSİ DE GÖNÜL MACERASI PEŞİNDE KOŞMUYORDU... AŞK GELİP ONLARI BULDU

Aşka düşseler bile aslında ikisi de yeni bir gönül macerası peşinde değildi. Ancak kameralar önünde yakınlaştıkça dizi icabı olan duygular gerçeğe dönüşmeye başladı ve Meryl Streep ve Martin Short kendilerini aşk yaşarken buldular.

Merly Streep 1978’de heykeltıraş Don Gummer’la evlenmişti. Çiftin Henry (45), Mamie (41), Grace (38) ve Louisa Jacobson (33) adında dört çocuğu var.

Çiftin aslında 2017’den beri ayrı olduğu ancak boşanmadığı haberi 2023’te ortaya çıkmıştı.

Martin Short ise 30 yıllık eşi Nancy Dolman'ı 2010’da kanserden kaybetmişti. Onların da Katherine (41), 38 yaşındaki Oliver (38) ve Henry (35) adında üç çocuğu var.