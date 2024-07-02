Mutluluk onlara haram oldu... Aşk yuvasındaki eşyaları birer birer satıyorlar

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Kimilerine göre bu normal ve olabilecek bir durum. Kimine göre de böyle bir durumda uzun süreli mutluluğu bulmanın imkanı yok. Ne yazık ki bunu kanıtlayan örnekler de çoğunlukta.

Aslına bakılırsa bu soru en çok 2000'lerin başında nişanlanıp ayrılan, 17 yıl sonra yeniden bir araya gelip evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck özelinde soruldu en çok.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yıllar sonra aşklarını tazeleyip evlenmeyi bile başardılar.

Magazin basınının onlara taktığı isimle Bennifer çifti, sonradan anlattıklarına göre acılı bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelip 2022 yılında bu kez evlenmeyi başardı.

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İkinci denemede her şeyin yolunda gideceğine başta kendileri olmak üzere tüm hayranlarının inancı tamdı.

Ama hiç öyle olmadı. Aradan geçen bir buçuk yılın ardından Lopez ile Affleck, ayrılık ve boşanma iddialarının merkezinde.

Her ne kadar kendileri net olarak açıklamamış olsalar da bütün göstergeler de ayrılığın çok uzak olmadığını işaret ediyor.

Çiftin sergilediği mutluluk tablosu da artık maziye karıştı. Şimdi ayrılık iddialarıyla gündemde.

Son günlerde de çiftin cephesinden gelen ilginç bir haber dolaşıyor ortalıkta. İddialara göre Lopez ile Affleck, daha bir yıl önce satın aldıkları milyon dolarlık evlerini satışa çıkardılar bile.

Hatta bununla da yetinmeyip evlerindeki bazı sanat eserlerini de satışa sundular. Bunlar arasında koleksiyonerlerin ilgisini çekecek değerli parçalar olduğu gibi bazı ev eşyaları da bulunuyor.

ABD basınına yansıyan iddialara göre Lopez ile Affleck, 60 milyon dolarlık evlerinde bir türlü mutluluğu bulamadı.

Bu yüzden de aşk yuvası olmasını umdukları evi de içindeki eşyaları da elden çıkarmaya çalışıyorlar. Bazı yorumlara göre mutsuz evliliğin hiçbir anısı kendilerinde kalsın istemiyorlar.

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Lopez çifti evlerini satışa çıkardı. Söylenenlere göre bununla da yetinmeyip evlerindeki bazı parçaları da satmaya karar verdi.

54 yaşındaki Lopez ile 51 yaşındaki Affleck, 60 milyon dolar değerindeki bu evi geçen yıl satın almıştı. Fakat içinde bir yıl bile mutlu bir şekilde oturamadılar.

Konuşulanlara göre Ben Affleck başından beri bu evden hiç hoşlanmamıştı. Bunun nedeni de eski eşi Jennifer Garner ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının yaşadığı eve çok uzak olmasıydı.

Zaten ayrılık söylentileri çıktıktan hemen sonra Ben Affleck, eski eşi Garner ve üç çocuğunun evine yakın bir kiralık eve taşındı. Hatta Lopez ile birlikte yaşadığı evdeki bütün kişisel eşyalarını da yanında götürdü.

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Affleck, kiralık evine taşınırken Jennifer Lopez de arkadaşlarıyla birlikte bir Avrupa tatiline çıktı. Belli ki Jennifer Lopez'in iç dünyası çok karışık.

Tamamına erdiği düşünülen aşk masalı, iddialara göre sona geldi.

Çünkü bu yaz için planladığı turneyi de iptal etti. Her ne kadar bilet satışları iyi olmadığı için böyle bir karar aldığı konuşulsa da yakınlarına göre Lopez'in böyle bir turneyi kaldıracak gücü yok.

Bu yaz aylarını kendisine ve eski eşi Marc Anthony'den dünyaya gelen iki çocuğuna ayıracak. Bu arada eşi Ben Affleck ile yaşadığı sorunları da elinden geldiğince çözmeye çalışacak.

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Yine çiftle ilgili iddialara bakılırsa bu evliliğin aslında iyi gitmediğini anlayan önce Ben Affleck oldu.

Aktöre yakın kaynaklara göre Affleck, Lopez ile evli geçirdiği son iki yılın ateşli bir rüya olduğunu düşünüyor. Artık aklı başına geldi ve bu evliliğin yürümesinin bir yolu olmadığını da çoktan anladı.