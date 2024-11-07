Kaynanası daha nişandan önce en büyük sırrını vermiş: Gel kızım, yanıma otur... Beni çok dikkatli dinle!

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Elbette herkesin sahip olamayacağı olanaklar içinde yaşamak insana kendini iyi hissettirir. Güzel kıyafetler, birbirinden değerli takılar takmak da öyle.

Diğer yandan madalyonun bir başka yüzü daha var. O da o kadar çekici değil doğrusu.

İşin o kısmında da göz önünde yaşayan herkesin karşılaştığı sorunlar var. Bunlar da öyle kolayca üstesinden gelinecek türden değil.

Milyonlarca kişinin dikkatli bakışları altında yaşamak, her adımın, giyilen her kıyafetin hatta daha da ötesinde yüz ifadesinin bile acımasızca eleştirilmesi, bir gün olmasa ikinci gün herkesi çileden çıkarır.

Üstelik çağımızda artık işin içinde sadece basın yok aynı zamanda sosyal medya da var. Ki orası daha da acımasız.

İşte bütün bunlar dünyanın merakla izlediği kraliyet ailelerinde yaşayanların ödediği bedellerden. Hepsinin bunlarla başa çıkmak için kendine göre yöntemleri var kuşkusuz.

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Ama bunun için belli bir süre bu koşullarda yaşayıp tecrübe kazanmak gerekiyor.

MİLYONLARCA BAKIŞ ALTINDA YAŞAMAK KOLAY DEĞİL

İşte belki de İngiliz kraliyet ailesinden sonra dünyanın en çok ilgi çeken monarşi ailesi olan Ürdün kraliyet ailesinin üyeleri de hayatlarını böyle milyonlarca meraklı bakış altında yaşıyorlar.

Ailenin son iki yıldır en çok konuşulan, adına sosyal medyada sayfalar açılan üyesi ise Veliaht Prens Hüseyin'in karısı bir başka deyişle ülkenin gelecekteki kraliçesi Prenses Rajwa.

Geçen yıl Hüseyin ile bütün dünyanın taçlı ailelerinin katıldığı bir törenle evlenen Hüseyin ile Rajwa, bundan üç ay önce de ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin Iman adını verdikleri bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Suudi Arabistanlı bir ailenin kızı olan Rajwa, daha Hüseyin ile nişanının açıklandığı dönemden itibaren bir anda milyonlarca kişinin ilgisini üzerinde toplamaya başladı.

Bunda Hüseyin'in annesi Kraliçe Rania'nın gelinini dünya kamuoyuna tanıtma şeklinin de etkisi büyük kuşkusuz...

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Ürdün Kraliçesi Rania, oğlunun nişanlısını yani gelinini "üçüncü kızım" diye nitelendirdiği bir paylaşımla dünya kamuoyuyla tanıştırdı.

Ondan sonrasında da gerçekten de onu iki kızı Iman ve Selma'dan ayırmadı. Hatta "Rajwa, benim oğlum Hüseyin için ettiğim duaların karşılığı" diyerek onu ne kadar benimsediğini gözler önüne serdi.

Ama bu kadar değil...

Belli ki Rania, dört çocuğunun en büyüğü olan Hüseyin ile hayatını birleştiren Rajwa'nın evliliğinde de belki sadece uzaktan bildiği yeni hayatında da mutlu olması için kelimenin tam anlamıyla seferberlik ilan etti. Hatta bu konuda en önemli rolü de kendisi üstlendi.

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Daha nişan yüzüklerinin takılmasından önce o sırada henüz gelin adayı olan Rajwa ile yaptığı özel bir konuşmayı da saklamadı Rania.

GELİNİYLE BAŞ BAŞA KONUŞUP ONA NASİHAT VERDİ

Anlattığına göre Rajwa ile baş başa bir konuşma gerçekleştirdi. Ona söylediği ilk şey "Bu dünyada hiçbir şey yüzde yüz kimsenin onayını almaz" demek oldu.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman sana karşı olan insanlar bulunacaktır. Benim sana vermek istediğim nasihat ise şu: 'Lütfen seninle ilgili yapılan yorumları okumamaya ya da duymamaya çalış.' Çünkü bunu yapmazsan sadece kendinden şüpheye düşersin."

Kendisi de kraliyet ailesine 1993 yılında, o dönemde prens olan Abdullah ile evlenerek katılan Rania'nın nasihati bununla da bitmedi.

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Gelinine şunları da öğütledi: " Aslında bu yorumlar seninle ilgili değil. Bunları söyleyecek olanlar kendi hayatlarında mutsuz olan kişiler. Sonuç olarak bu mutsuzluğu üzerine almamalısın. Bu senin kendine güvenini sarsar."

Dışarıdan görünüşe göre Rajwa da kaynanasının bu fikirlerini uyguluyor. Çünkü gittiği her yerde gülücükleri yüzünden eksik olmuyor.

Aslına bakılırsa Rania, her fırsatta gelinine olan desteğini ondan esirgemedi.

Daha oğlu Hüseyin ile nişanını açıkladığında Rajwa'yı iki kızı Iman ile Salma'dan ayırmadığını belli etti. Aile fotoğraflarında onu hep yanına aldı.

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Gelininin kına gecesinde Rania "Hüseyin bize Rajwa ile evlenmek istediğini söylediğinde kocam Kral Abdullah ile ne kadar mutlu olduğumuzu anlatamam. Rajwa benim oğlum için ettiğim duaların kabulü" sözleriyle gelinini de tüm davetlileri de ağlatmıştı.

Rajwa ile Hüseyin'in kızı Iman'ın dünyaya gelişiyle de ilk kez babaanne olma sevincini yaşadı Rania. Torununu kucağında tuttuğu pozlarını da sık sık resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gözden Kaçmasın İyi ki doğdun Hüseyin'im... Bebeğinizin doğmasını sabırsızlıkla bekliyorum Haberi görüntüle

Rajwa ile Prens Hüseyin, geçen yıl haziran ayında gösterişli bir törenle evlendi.





Çift ilk bebeklerini de geçtiğimiz ağustos ayında kucaklarına aldı.





Kraliçe Rania ile kocası Kral Abdullah, ilk torunları Iman'ı kucaklarından indirmiyor.





Rania ile Abdullah'ın Veliaht Prens Hüseyin dışında Prenses İman, Prenses Salma ve Prens Iman adında üç tane daha çocuğu var. Çift, büyük kızları Iman'ı da Jameel Thermiotis ise geçen yılın mart ayında evlendirdi.





Kraliçe Rania ile Kral Abdullah, 1993 yılında evlendi. En büyük çocukları Hüseyin'in Rajwa ile evlendiği tören de 30 yıl sonra ailede yapılan ilk büyük düğün oldu.