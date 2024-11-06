Mutluluğu üçüncü evliliğinde bulmuştu… Güzel karısı için evini barkını sattı… Kayınvalidesinin memleketine taşınacak!

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People dergisi tarafından 1999 yılında “Yaşayan En Seksi Erkek” seçilen 75 yaşındaki usta aktör Richard Gere, 2022’de, eşi ve çocuklarıyla yaşamak için efsane şarkıcı Paul Simon’ın muhteşem malikanesini satın almıştı.

HOLLYWOOD’DAN ÇOKTAN VAZGEÇMİŞTİ… ŞİMDİ DE ÜLKEDEN AYRILACAK

Gere’in bu evi 11 milyon dolara sattığı ortaya çıktı. Zaten uzun zaman önce Hollywood’dan kaçan, oranın ışıltılı dünyası yerine eşi ve çocuklarıyla Connecticut'ta yaşayan Richard Gere’in artık ülkeden de gitmeye karar verdiği ortaya çıktı.

Richard Gere'in iki yıl önce aldığı evi sattığı ortaya çıktı

Richard Gere, eşi Alejandra Silva ile birlikte iki yıl boyunca bu evde yaşadı ve hatta burayı bir çiftliğe dönüştürmek istediği söyleniyordu.

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1938 yapımı evde altı yatak odası, 11 banyo, bir havuz, çok sayıda bahçe ve üç yatak odalı bir misafir kulübesi bulunuyor. Sothebys'te daha önce yapılan bir listeye göre mülk 32 dönümlük bir alanı kapsıyor ve genelinde “dönem detayları” bulunuyor. Ünlü oyuncu karısı ve çocuklarıyla birlikte İspanya'ya taşınıyor

KAYINVALİDESİNİN MEMLEKETİNE GİDİYORLAR

Ancak usta aktör bu planları rafa kaldırdı. Çünkü kısa süre önce yurtdışına taşınmak istediğini açıkladı. Ve bunu da güzel eşi Alejandra Silva için yapacağını söyledi…

2018'de evlendiklerinden beri Gere ve Silva ABD’de yaşıyorlardı. Richard Gere ise Nisan 2024 'te Vanity Fair Spain'e verdiği bir röportajda eşinin memleketi İspanya'da daha fazla zaman geçirmek ve akrabalarına daha yakın olmasına izin vermek istediğini itiraf etti. Richard Gere artık karısının kendi ailesine ve arkadaşlarına yakın yaşamasını istediğini, bu yüzden İspanya'ya taşınacaklarını söyledi

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“KARIM BUNU ÇOKTAN HAK ETTİ”

Usta oyuncu “Alejandra için ailesine, hayatı boyunca sahip olduğu arkadaşlarına ve kültürüne daha yakın olmak harika olacak” derken 41 yaşındaki eşi Silva’yı da “Bana kendi dünyamda yaşamam için altı yıl vererek çok cömert davrandı, dolayısıyla benim de ona kendi dünyasında yaşaması için en az altı yıl daha vermem adil olur” diyerek övdü.

Gere, Madrid'in kendisi, Silva ve onlarla birlikte taşınacak olan iki çocukları 5 yaşındaki Alexander ve 4 yaşındaki James için “büyük bir macera” olacağını da söyledi.





İSTERLERSE GERİ DÖNEBİLECEKLER

Ünlü oyuncu yakında taşınacağı ülkeyi de “İspanya'yı ve İspanyol halkının neşe ve mutluluk aktararak yaşama yeteneğini seviyorum” sözleriyle şimdiden övmeye başladı.

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Richard Gere ve Alejandra Silva’nın Amerika’da bir kır evleri daha var. Yani istedikleri zaman usta aktörün memleketine dönme şansları olacak. İspanya'ya taşınma hazırlığındaki çiftin sattıkları evleri dışında bir evleri daha var ve isyterlerse ABD'ye kolayca geri dönebilecekler

Gözden Kaçmasın Bir zamanların uslanmaz çapkınıydı… Aradığı mutluluğu üçüncü eşinde buldu Haberi görüntüle

BİRİ İKİNCİ BİR DE ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNDE MUTLULUĞU BULDU

Richard Gere en sonunda büyük bir mutluluk yaşadığı Silva'yı bulmadan önce iki kez evlenmişti. Gere, ilk evliliğini o dönemin en güzel kadınlarından biri sayılan ünlü model Cindy Crawford’la yapmıştı. Çift 4 sene evli kaldıktan sonra 1995’te ayrıldı. Gere’in ikinci evliliği ise 2002 ve 2016 arasında Carey Lowell’la yaptığı evlilikti. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelmiş, 24 yaşında Homer adında bir oğlu var.

Richard Gere'in ikinci evliliğinden doğan oğlu Homer 24 yaşında

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Reklamcılık yapan ve aynı zamanda bir politik aktivist olarak da tanınan Alejandra Silva da ilk evliliğini iş insanı Govind Friedland’la yapmıştı. 2015’te boşanan çiftin Albert adını verdikleri bir oğulları var.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

2014 yılında İtalya'nın Positano kentinde ünlülerin gözdesi Hotel Treville'de tanışan Richard Gere ve Alejandra Silva tıpkı filmlerdeki gibi ilk görüşte birbirlerine aşık olup dört sene sonra da evlenmişti. Birçok ünlü gibi Richard Gere ve Alejandra Silva da çocuklarının yüzlerini sosyal medyada paylaşmıyor

KENDİNİ DÜNYANIN EN ŞANSLI ERKEĞİ SAYIYOR

Çiftin yakınları Gere ve Silva’nın çok mutlu bir evlilikleri olduğunu söylüyor ve aralarındaki yaş farkının da onlar için hiç sorun olmadığının altını çiziyor.

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Alejandra Silva kocası Gere için Richard tanıdığım en mütevazı, hassas, şefkatli, dikkatli, komik, cömert adam" derken Richard Gere de Silva’yla evlendiği için kendini dünyanın en şanslı adamı saydığını itiraf ediyor… 11 yıldır birlikte olan, 6 yıl önce de evlenen çift birbirlerine hâlâ ilk günkü gibi aşık

“BİRLİKTE GEÇİRDİĞİMİZ 11 MUHTEŞEM YIL”

Ağustos 2024'te Silva, Gere'in 75. doğum gününü Instagram'da “Birlikte geçirdiğimiz 11 muhteşem yıldan sonra, hala ilk tanıştığımız gün gibi hissediyorum. Paylaştığımız yolculuk, kurduğumuz güzel aile ve yarattığımız anılar hayal edebileceğimden çok daha fazlası. Hayatımı her yönden daha iyi hale getiriyorsun ve yanımda olduğun için çok minnettarım” sözleriyle kutlamıştı.