Mutluluğu ikinci evliliğinde bulmuştu… 54 yaşında ilk kez baba oldu!

Justin Theroux ve eşi Nicole Brydon Bloom ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

54 yaşındaki Theroux ve 32 yaşındaki Bloom, dün ortak bir Instagram paylaşımı yaparak “O nihayet burada ve biz ona çok aşığız” yazdı.

Ünlü çift güzel haberi yeni doğan bebeklerinin Justin Theroux'nun göğsünde yattığı siyah beyaz bir fotoğrafla duyurdu.

Çift, Aralık 2025'te aile kurmaya karar verdiklerini açıklamıştı ve eşi gibi ünlü bir oyuncu olan Nicole Brydon Bloom “Fallout” 2. sezon prömiyerinde büyüyen karnını sergileyerek hamile olduğunu duyurmuştu.

İkili ilk olarak 2023'te romantik bir ilişki içinde oldukları yönünde haberlerle gündeme gelmiş, Justin Theroux, ertesi yaz Venedik Film Festivali için İtalya'dayken sevgilisi Nicole Brydon Bloom’a evlenme teklif etmişti.

Bloom ve Theroux, iki yıllık birlikteliğin ardından Mart 2025'te Meksika'da evlendiler.

Ve daha birinci yıl dönümlerini kutlamadan da hamilelik haberi gelmiş oldu.

Justin Theroux uzun süre Jennifer Aniston’la evliliğiyle gündemde kalmış, 2015’te büyük bir aşk yaşayarak evlenen çift 2018’de yollarını ayırmıştı.

Daha önce de Brad Pitt’le evlenip ayrılan Jennifer Aniston uzun yıllar neden anne olmadığı sorusuyla gündeme gelmiş, bu sorular Justin Theroux’yla birlikteliği boyunca da sıkça sorulmuştu.

Jennifer Aniston en sonunda 2022’de 30'lu ve 40'lı yaşlarının sonlarında tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını itiraf etmiş, anne olmadığı için yaşadığı baskılar ve üzüntüleri yıllar sonra dile getirebilmişti.

Justin Theroux da bu röportajdan sonra eski eşine verdiği destekle gündeme gelmişti.

Eski eşler ayrılıklarından bu yana dostane ilişkilerini sürdürdüler hatta Justin Theroux, Jennifer Aniston’la dostluklarına çok önem verdiğini söyleyip onunla birkaç günde bir telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.