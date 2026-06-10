GÃ¶nÃ¼l yaralarÄ±nÄ± sarmak iÃ§in milyonlar savuruyor: Mutlu ol elbette ama biraz yavaÅŸ git... Para musluÄŸu bir gÃ¼n kapanacak!

Haberin DevamÄ±

Hepsinin Ã¶tesinde Marc Anthony ile yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸinden elinde kalan en bÃ¼yÃ¼k hazine: Ä°kizleri Max ve Emme...

Lopez gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli olan bir Ã¶zelliÄŸe de sahip ayrÄ±ca... 60 yaÅŸÄ±na dÃ¶rt yÄ±l kalmasÄ±na raÄŸmen hala genÃ§ kÄ±z gibi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye sahip. Bunun iÃ§in verdiÄŸi emek ve dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ ter de ÅŸapka Ã§Ä±karÄ±lacak tÃ¼rden.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda JLo, milyonlarÄ±n Ã¶zeneceÄŸi bir hayat yaÅŸÄ±yor.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin En gÃ¼ncel haberlere ve son dakika geliÅŸmelerine Google Ã¼zerinden anÄ±nda ulaÅŸmak iÃ§in bizi favorilerinize ekleyin. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

DIÅžI BAÅžKALARINI Ä°Ã‡Ä° KENDÄ°SÄ°NÄ° YAKAR

Ama onun durumunu "dÄ±ÅŸÄ± seni iÃ§i beni yakar" deyimiyle Ã¶zetlemek mÃ¼mkÃ¼n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¼zel, Ã¼nlÃ¼ ve zengin Jennifer Lopez'in bile Ã¶yle pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir hayatÄ± yok.

Åžu andaki en bÃ¼yÃ¼k sorunu, yakÄ±nda 18 milyon dolarlÄ±k malikanesinde yapayalnÄ±z kalacak olmasÄ±. Her ikisi de liseyi bitiren ikizleri artÄ±k kendi kanatlarÄ±yla uÃ§mak iÃ§in yuvadan ayrÄ±lÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

Ãœniversite eÄŸitimi derken Max ve Emme de kendi hayatlarÄ±nÄ± kuracak.

SonuÃ§ olarak hayatÄ±n bu gerÃ§eÄŸiyle yÃ¼zleÅŸiyor Jennifer Lopez.

Â

Â Lopez'in, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kocasÄ± Marc Anthony ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Emme ile Max liseyi bitirdi. Ãœniversite hayatÄ± iÃ§in de evden ayrÄ±lacaklar. Bu da Lopez'in kocaman malikanesinde bir baÅŸÄ±na kalmasÄ± demek. Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± saymazsak elbette.Â

Belki evliliÄŸi sÃ¼rseydi kocasÄ±yla yeni bir hayata baÅŸlayabilirdi.

Ya da Ben Affleck'in eski karÄ±sÄ± Jennifer Garner ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kendisinin de hala Ã§ok iyi geÃ§indiÄŸi Ã§ocuklarÄ±yla hayatÄ±nÄ± ÅŸenlendirebilirdi.

Ama ÅŸimdi bunu tek baÅŸÄ±na yapmak zorunda.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile boÅŸandÄ±ktan sonra verdiÄŸi rÃ¶portajda "Hep biriyle birlikte yaÅŸlanmak istemiÅŸtim. Ama artÄ±k mutluluÄŸu kendi iÃ§imde bulmam gerektiÄŸini biliyorum" demiÅŸti.





Haberin DevamÄ±

KENDÄ°NÄ° ÅžIMARTIP Ä°YÄ° HÄ°SSETMEK Ä°Ã‡Ä°N MÄ°LYONLAR HARCIYOR

Ä°ÅŸte bunun iÃ§in de duygusal yaralarÄ±nÄ± sarmak iÃ§in her kadÄ±nÄ±n olanaklarÄ± Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nde baÅŸvurduÄŸu bir yÃ¶ntemi izliyor Lopez: Kendini ÅŸÄ±martÄ±yor!

Elbette onunki Ã¶yle bÃ¶yle bir ÅŸÄ±martma deÄŸil. Ã–zel jetlere, pazara giderken bile giydiÄŸi Ã¶zel tasarÄ±m kÄ±yafetlere, Ã¶zel masajlara...

KÄ±sacasÄ± ruhuna iyi gelecek her ÅŸeye avuÃ§ avuÃ§ para dÃ¶kÃ¼yor. YanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± da Ã§ok cÃ¶mert.

Ä°ÅŸte bu durum da yakÄ±n Ã§evresini endiÅŸelendiriyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ son zamanlarda sÄ±k sÄ±k harcamalarÄ± kazancÄ±nÄ± fersah fersah aÅŸÄ±yor.

Jennfier Lopez kazandÄ±ÄŸÄ± 400 milyonluk serveti yakÄ±nlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa har vurup harman savuruyor. Buna elbette hakkÄ± var. Ama yine de yarÄ±nlar yokmuÅŸ gibi har vurup harman savurmasÄ± endiÅŸe verici.Â Â

Haberin DevamÄ±

AlÄ±ÅŸveriÅŸe bile lÃ¼ks markalar giyip giden Lopez, Ã¶zel jetlere, masajlara, lÃ¼ks yatlara hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir para harcÄ±yor.

YakÄ±nlarÄ±na gÃ¶re Ã§ok da zengin olmayan bir geÃ§miÅŸten gelen Lopez, elbette yÄ±llarca verdiÄŸi emeÄŸin sonucu kazancÄ±nÄ± istediÄŸi gibi harcayabilir.

Ama yine de para konusunda biraz daha tutumlu olmasÄ± gerek onlara gÃ¶re.

YakÄ±nlarÄ±na gÃ¶re ÅŸimdi iki Ã§ocuÄŸu da evden ayrÄ±lÄ±p Ã¼niversiteye gidecek olan Lopez'in masraflarÄ± daha da artacak. Elbette bunu karÅŸÄ±layacak gÃ¼cÃ¼ var. Ama yine de parasÄ±nÄ± daha akÄ±llÄ±ca harcamasÄ± gerek.





MALÄ° AÃ‡IDAN ZORLANDIÄžI DA OLDU

AslÄ±nda yakÄ±nlarÄ±nÄ±n bu endiÅŸesi de boÅŸuna deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Lopez, daha iki yÄ±l Ã¶nce kariyer anlamÄ±nda zorlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

2024'te ciddi bir mali kriz yaÅŸadÄ± Lopez. This Is Me: Now adlÄ± albÃ¼mÃ¼ ve belgeseli beklenen baÅŸarÄ±yÄ± yakalayamadÄ±.

O dÃ¶nemde konserleri de fazla dolu deÄŸildi. Bilet satÄ±ÅŸÄ± yeterli olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bazÄ± konserlerin iptal edildiÄŸi bile konuÅŸuldu.

Â Office Romance filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Brett Goldstein ile aÅŸk sÃ¶ylentisi yakÄ±nlarÄ±na gÃ¶re aslÄ±nda Lopez'in hoÅŸuna gitti. Bu ÅŸekilde hem filme ilgi arttÄ± hem de Lopez'in egosu okÅŸandÄ±.

Yine de yÄ±lmadÄ± Lopez.

Son Las Vegas konserleri iyi gitti. Rol aldÄ±ÄŸÄ± Ã–rÃ¼mcek KadÄ±nÄ±n Ã–pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼ ve Office Romance adlÄ± filmleri de ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Hatta bu filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Brett Goldstein ile aÅŸk sÃ¶ylentileri de iÅŸine yaradÄ±, yapÄ±ma ilgiyi artÄ±rdÄ±.

Haberin DevamÄ±

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± Lopez, Ã¶zel hayatÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§alkantÄ±lardan kaÃ§mak iÃ§in kendini tamamen iÅŸine verdi.





YIKILAN HAYALLERÄ°NÄ°N SÄ°MGESÄ°Â

Åžimdi baÅŸÄ±nda baÅŸka bir sorun daha var: Affleck ile evliyken birlikte yaÅŸlanmak iÃ§in aldÄ±klarÄ± malikanenin satÄ±ÅŸÄ±.

Eski Ã§ift boÅŸandÄ±ktan sonra bu malikaneyi satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±. FiyatÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmelerine raÄŸmen hala bir alÄ±cÄ± Ã§Ä±kmadÄ±.

Affleck de sonunda malikanenin bÃ¼tÃ¼n haklarÄ±nÄ± Lopez'e devretti. Yani satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nan para Lopez'in kasasÄ±na gidecek.

JLo, bu mÃ¼lkÃ¼ bir an Ã¶nce elinden Ã§Ä±karmak istiyor. Ama tek neden para gelecek olmasÄ± deÄŸil.

OrasÄ± aynÄ± zamanda evlilikteki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ve duygusal acÄ±larÄ±n da simgesi. Bu yÃ¼zden de o mÃ¼lkÃ¼n bir an Ã¶nce hayatÄ±ndan tamamen Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istiyor. Bu olmadÄ±kÃ§a da Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼ artÄ±yor.





Lopez, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ben Affleck ile kurduÄŸu yuvayÄ± da yÃ¼rÃ¼temedi. Bir kez daha boÅŸanma deneyimi yaÅŸadÄ±.Â