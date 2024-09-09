Mutlu yuvaları ihanetle dağılmıştı… Yıllar sonra itiraf etti: Hiçbir şeyden pişman değilim!

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Mutluluk tablosunun ardından çıkan karşılıklı ihanetler öyle büyük bir şaşkınlığa sebep oldu ki yaşananların üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bu iki ünlü yıldızın ismi her anıldığında sayfaları ihanetle dolu defterler de yeniden açılıyor… Gencecik birer yıldız adayıyken birlikte kamera karşısına geçen çift Hollywood'un hem mutluluğuyla hem de boşanma süreciyle en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attılar

FİLM İÇİN GELİNLİK VE DAMATLIK GİYİP BİRKAÇ YIL İÇİNDE EVLENMİŞLERDİ

1987’de birlikte kamera karşısına geçtikleri ilk filmlerinde gelinlik ve damatlık giyerek evli bir çifti canlandıran, sonra kendi aralarında da büyük bir aşk doğan Dennis Quaid ve Meg Ryan çifti 1991 yılında evlendi ve bir yıl sonra da oğulları Jack'i kucaklarına aldı.

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Ancak bu herkesin parmakla gösterip gıptayla baktığı evlilik dokuz yıl sonra her iki tarafa da yönelen ihanet iddiaları nedeniyle bir anda bitiverdi. 2020’de ayrılan çiftin boşanma davası bir yıl sonra bitti.





PARMAKLA GÖSTERİLEN EVLİLİK İHANET SKANDALIYLA SON BULMUŞTU

Meg Ryan, 2000 yapımı filmi Proof of Life’da birlikte rol aldığı Russell Crowe ile çok konuşulan bir aşk yaşamıştı. Yıldız oyuncunun kocasıyla arasına bu ilişkinin girdiği, Ryan’ın Dennis Quaid’i Crowe ile aldattığı söyleniyordu.

Meg Ryan çok konuşulan boşanma davası ve sonrasında bu iddialar karşısında suskun kalmış, Russell Crowe’la olan ilişkisi de çok sürmemişti. Yıllar sonra yaptığı itirafta da zaten her şeyi inkâr edecekti. Dennis Quaid, ayrılıklarının üstünden 20 yıldan fazla zaman geçtikten sonra eski eşi Meg Ryan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

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“BEN SADECE EVLİLİĞİMİ TERK ETTİM”

2006’da “The Oprah Winfrey Show ‘a katılan Ryan, evliliğinin sona ermesinde rol arkadaşı Crowe'un suçu olmadığında ısrar etti. “Böyle göründüğü için çok üzgünüm. Asla başka bir adamla ilgili değildi” demişti güzel yıldız Winfrey'e. Ve üstüne basarak söylemişti: “Evliliğimi Russell Crowe için terk etmedim. Ben sadece evliliğimi terk ettim.”

62 yaşındaki Ryan'ın yıllarca Hollywood'un güçlü çiftlerinden biri olarak görüldüğü kocasıyla ilgili gerçekleri birkaç yıl sonra daha şok edici şekilde anlatacaktı. Ünlü çiftin evliliği karşılıklı ihanet suçlamalarıyla sona ermişti

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YILLAR SONRA GELEN İTİRAF: ASIL O BENİ ALDATTI

Romantik komedilerin kraliçesi olarak anılan Ryan InStyle'a verdiği bir röportajda dokuz yıllık evlilikleri sırasında asıl aldatan tarafın Dennis Quaid olduğunu söyledi.

“Bizimki harika bir hikâyeydi. Ancak hikâyede olmayan şey, dokuz yıllık evliliğimin gerçekliğiydi” demiş, sonra acı itirafı adeta bir bomba gibi patlatmıştı…

“Dennis bana uzun süre sadık kalmadı ve bu çok acı vericiydi. Boşandıktan sonra bu konuda daha fazla şey öğrendim” diyen Meg Ryan aslında bu evlilikte ihanetin karşı taraftan geldiğini, aldatılanın kendisi olduğunu açıkladı.

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Çift yollarını ayırdıktan sonra oğulları Jack için sık sık bir araya geldiler ancak bu ihanet iddiaları hakkında konuşmadılar.

BİRİ BİR DAHA EVLENMEDİ, BİRİ İSE 2 EVLİLİK DAHA YAPTI

Meg Ryan 2010’dan 2019’a kadar ünlü şarkıcı John Mellencamp’la birlikteydi hatta çift nişanlanmıştı ancak bu aşk da sona erdi. Ryan, Dennis Quaid’den ayrıldıktan sonra bir daha evlenmedi ve 2006’da evlat edindiği kızı Daisy True ve oğlu Jack’i büyütmek için mesleğinden de uzaklaştı.

Sağdaki görüntü bir zamanların gözde çiftinin birlikte en son çekilen fotoğraflarından biri...

Meg Ryan’dan önce 5 yıllık bir evliliği olan Dennis Quaid, 2004’ten 2018’e kadar Kimberly Buffington’la evli kaldı. Bu evlilikten ikizleri olan usta aktör 2020’de de yarı yaşındaki Laura Savoie ile evlendi.

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ESKİ KARISI HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR YAPTI

Geçtyiğimiz gfün bir podcast yayınına katılan Quaid, o dönede pek hakkında konuşmadığı Meg Ryan evliliğiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Ayrılmalarının üstünden 20 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra bu evlilikten hiçbir zaman pişmanlık duymadığını itiraf etti.

Meg Ryan'ın Russell Crowe'la olan ilişkisinin Denis Quaid'le olan evliliği bitmeden başladığı çok konuşulmuştu...

“Meg'le tanıştığımda ben kariyer olarak çok aşağıdaydın, o ise büyük bir yıldızdı ve sonrasında da bu durum değişmedi” diyen Quaid “Büyük bir insan olmaya çalıştım ve onu geçmek istedim. Kendime bunun beni rahatsız etmediğini söyledim, ama sonuçta ben de insanım” diye devam etti.

“PİŞMAN DEĞİLİM, BU EVLİLİK BİZE MUHTEŞEM OĞLUMUZU VERDİ”

Eski karısı için “Meg gerçekten harika, tatlı bir insan ve gerçekten yetenekli ve tüm başarısını hak etti” diyen Quaid “Meg'le olan evliliğimle ilgili hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum” diyerek “Oğlumuz Jack Quaid'i bu evlilikten yaptık ve o belki de ikimizi de gölgede bırakacak kadar iyi bir oyuncu olacak.” dedi.

Dennis Quaid'in üçüncü evliliğinden ikizleri olmuştu... Çiftin oğulları Jack Quaid de anne ve babası gibi ünlü bir oyuncu oldu

Çiftin 32 yaşındaki oğulları Jack Quaid de anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu. Birçok filmde de rol alan Jack Quaid özellikle son yıllarda The Boys dizisindeki performansıyla Hollywood’un yükselen yıldızları arasına girdi.