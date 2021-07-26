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Haber Giriş: 26.07.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Mutlu Kaya kimdir, ne zaman vuruldu?

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Mutlu Kaya kimdir, ne zaman vuruldu?

Altı yıl önce eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve mucizevi şekilde hayatta kalan Mutlu Kaya, yıllar sonra Paylaş Benimle programına konuk oldu. Mutlu Kaya ilk kez katıldığı ses yarışmasıyla adından söz ettirmişti. Peki, Mutlu Kaya kimdir, kaç yaşında, ne zaman vurulmuştu? İşte Mutlu Kaya’nın hayatıyla ilgili bilgiler…

Bir televizyon kanalında yayımlanan ses yarışmasıyla tanınan ve Ergani ilçesindeki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya mücadelesini sürdürüyor. Mutlu Kaya, 1996 yılında dünyaya geldi. 8 kardeşli bir aileden gelen Mutlu Kaya, üniversitede spor akademisini kazanmasına rağmen maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı.

Mutlu Kaya, yarışmaya katıldığı dönemde 2015 yılının mayıs ayında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Kaya, uzun bir süre tedavi gördü. Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya da Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Yusuf Ç. , tarafından öldürüldü.

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