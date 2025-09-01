Mutlu kardeşler yine ışıl ışıl parladı... Biri iki yıllık evli... Diğeri yeni nişanlandı

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa onlar ne film yıldızı ne de şarkıcı... İsimlerini bir şekilde moda dünyasında duyurdular. Ama öyle bilindik top modeller arasında da değiller.

Yine de dünyada ne kadar önemli moda etkinliği, film galası yapılsa bazen birlikte bazen de ayrı ayrı kırmızı halıda boy gösteriyorlar..

Bu da nedensiz değil elbette.

Çünkü üç kız kardeş dünyanın tanıdığı bir aileye mensup. Her şeyden önce aristokrat bir çevrede dünyaya gözlerini açtılar.

Bunca konuşulmalarında, popüler kültür tarihine damgasını vuran ve ölümünden yıllar sonra bile hiç unutulmayan bir ismin yeğeni olmalarının da büyü etkisi var kuşkusuz.

İşte o üç kardeşten ikisi daha doğrusu ikiz olanlar yine önemli bir festivalde bir galaya katıldılar ve yine çevrelerine ışık saçıp bütün dikkatleri üzerlerinde topladılar.

İKİZLER BİR ÖRNEK GİYİNİP KIRMIZI HALIYA ÇIKTI

Böyle uzun uzun anlattığımız bu kardeşler, Prenses Diana'nın yeğenleri...

Yani erkek kardeşi Charles Spencer'ın çoktan defterinden sildiği kızları Kitty ile ikiz kardeşleri Eliza Spencer ve Amelia Spencer.

Gencecik yaşında hayata veda eden halaları Diana'nın popülerliğinin de katkısıyla dünya çapında tanınan üç kardeşten ikisi yani ikizler Amelia ve Eliza, 82'nci Venedik Film Festivali'nin konuğu oldu geçtiğimiz hafta sonu.

İki kardeş Julia Roberts'ın önemli rollerinden birini üstlendiği After The Hunt adlı filmin galasında kırmızı halıya çıktı.

Bu tür etkinliklerde genellikle yaptıkları gibi farklı renklerde bir örnek elbiseler giydiler.

TAKILARI DA GÖZ KAMAŞTIRDI

Amalia Spencer pembe, Eliza Spencer da su yeşili bir elbise tercih etti...

Her ne kadar ikisi kıyafetlerini farklı tarzlarda taşısalar da ikiz olduklarını bu benzer giysilerle bir kez daha gözler önüne serdiler.

33 yaşındaki ikizler Amelia ve Eliza, benzer kıyafetlerinin yanı sıra bunu tamamladıkları gösterişli takılarıyla da bütün bakışları üzenlerinde topladı.

ABLALARI 32 YAŞ BÜYÜK KOCASIYA ÇOK MUTLU

İkizlerin ablası Kitty Spencer uzun süredir kamuoyunun gündeminde zaten. Hala oğulları William ve Harry'nin düğün törenlerinde de meraklı bakışların adım atım takip ettiği kardeşlerin büyüğü olan Kitty, 2021 yılından bu yana kendisinden 32 yaş büyük Michael Lewis ile evli.

Çiftin Athena adında küçük bir kızı bulunuyor.

Charles Spencer'ın eski karısı Victoria Aitken ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Kitty; ikiz kardeşlerinden önce kamuoyu tarafından tanındı.

Kardeşleri Amalie ile Eliza da hemen ardından dünyanın en çok konuştuğu isimler arasına girdi.

İKİZLERDEN BİRİ EVLİ, DİĞERİ NİŞANLI

İkiz kardeşlerden Amelia, bundan iki yıl önce uzun süredir birlikte olduğu Greg Mallett ile hayatını birleştirdi...

Güney Afrika'da evlenen çiftin düğünü uzun süre sosyete dünyasının ve magazin basınının gündeminde kaldı.

Amelia'nın ikizi Eliza de bir süre önce Channing Millerd ile nişanlandı.... Genç kadın mutlu haberi de sosyal medya hesabından duyurdu...

İşin ilginci Amelia'nın kocasıyla Eliza'nın nişanlısı uzun zamandır çok iyi dost. Özetle birbirlerine bir su damlası kadar benzeyen ikiz kardeşler eş seçimini de yakın çevreden yaptı.

Bir de erkek kardeşleri bulunan Kitty, Amelia ve Eliza'nın, babaları Charles Spencer ile araları hiç yok gibi...

Charles, büyük kızı Kitty'nin Michael Lewis ile evlendiği düğüne gitmedi. O dönemde kızı kendisinden bile yaşlı biriyle evlendiği için Charles'ın damadını onaylamadığı konuşuldu.

Fakat, ikiz kızlarından Amelia yaşına uygun Greg Mallett ile evlenmesine rağmen onun düğününe de gitmedi... Hatta diğer kızı Eliza'nın nişanlanmasını bile hiç umursamadı Charles.



Görünüşe bakılırsa üç kız kardeş babaları tarafından çoktan gözden çıkarılmış durumda.

Lady Amelia Spencer, iki yıl önce Güney Afrika'da Greg Mallett ile hayatını birleştirdi.







İkizi Eliza ise geçtiğimiz haftalarda Channing Millerd ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Babaları Charles Spencer, iki kızının da düğününe katılmadı. Diğer kızının nişanlanmasını da umursamadı bile.