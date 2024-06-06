Mutlu gÃ¼nler geride kaldÄ±:Â  Ä°ntikam zevkini yaÅŸamak iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor

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Tabii kimi zaman eski dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n dost olduÄŸu ya da eski dostlarÄ±n birbirlerine diÅŸ bilemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lebilir.

Ä°ÅŸte bunun yeni Ã¶rneklerinden biri de David ve Victoria Beckham ile Ä°ngiltere'den ayrÄ±lÄ±p ABD'ye yerleÅŸen Prens Harry ve Meghan Markle arasÄ±nda yaÅŸanÄ±yor.

Takip edenler zaten farkÄ±nda...

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DOSTLUK SARSINTI GEÃ‡Ä°RÄ°YORÂ

Victoria ve David Beckham, Ä°ngiliz kraliyet ailesine yakÄ±nlÄ±klarÄ±yla biliniyor. Beckham Ã§ifti Harry ve Meghan baÅŸta olmak Ã¼zere ailenin tÃ¼m Ã¶nemli dÃ¼ÄŸÃ¼nlerine ve cenazelerine katÄ±lÄ±yor. Hem de Ã¶n saflarda.

Bir dÃ¶nem Beckham Ã§iftiyle Harry ve Meghan da yakÄ±n dosttu. Ama iki ailenin dostluÄŸu bir sarsÄ±ntÄ± geÃ§iriyor son dÃ¶nemde. Bunun da birden fazla nedeni var.

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Ã–ncelikle artÄ±k Prens Harry ile Meghan Markle, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼yeleri arasÄ±nda deÄŸil. Bu yÃ¼zden de kendilerine farklÄ± iÅŸ alanlarÄ± yarattÄ±lar. x

DÃ¼nya Ã§apÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ kiÅŸiler olduklarÄ± iÃ§in de Ã¶yle sabah 9, akÅŸam 5 tarzÄ± iÅŸler yapmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Hatta Meghan'Ä±n eski mesleÄŸi olan oyunculuÄŸa dÃ¶nmesi de seÃ§enekler arasÄ±nda yer almÄ±yor.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ±, Harry ile Meghan, tÄ±pkÄ± gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n diÄŸer Ã¼nlÃ¼leri gibi farklÄ± alanlara yÃ¶neldi.

MEGHAN ARTIK REÃ‡EL SATIYOR

BazÄ± dijital yayÄ±n platformlarÄ± iÃ§in podcast yayÄ±nlarÄ± hazÄ±rlamak, TV programlarÄ± yapmak gibi. En sonunda da Meghan Markle, geÃ§tiÄŸimiz aylarda kendi yaÅŸam tarzÄ± markasÄ±nÄ± yarattÄ±.

Harry ve iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± Montecito bÃ¶lgesinde yetiÅŸen meyvelerden yapÄ±lan reÃ§elleri pazarlamaya baÅŸladÄ±.

Ä°ÅŸte Markle'Ä±n tabii ki kocasÄ± Harry ile birlikte iÅŸ dÃ¼nyasÄ±na yÃ¶nelmesi onlarÄ± Beckham Ã§iftiyle rakip haline getirdi.

Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ± uzmanlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu alan aslÄ±nda 'doymuÅŸ' bir alan yani Meghan'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸramasÄ± Ã§ok da uzak bir ihtimal deÄŸil.

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Ä°ÅŸte sÃ¶ylentilere gÃ¶re Meghan Markle'Ä±n iÅŸinin batmasÄ± durumunda bundan en Ã§ok keyif alacak kiÅŸi ise David Beckham'Ä±n karÄ±sÄ± Victoria...

VICTORIA'YI HABER SIZDIRMAKLA SUÃ‡LADILAR

EÄŸer Markle, adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± iÅŸte baÅŸarÄ±sÄ±z olursa Victoria'nÄ±n intikamÄ± da kendiliÄŸinden alÄ±nmÄ±ÅŸ olacak... Bunun ardÄ±nda da iki aile arasÄ±nda gerilime yol aÃ§an, dostluklarÄ±nÄ± zora sokan bir ayrÄ±ntÄ± var.

Epey bir sÃ¼re yakÄ±n dost olduklarÄ± konuÅŸulan Harry ve Meghan ile David ve Victoria'nÄ±n arasÄ± son dÃ¶nemde aÃ§Ä±k.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Harry ve Meghan, Victoria'yÄ± kendileriyle ilgili haberleri basÄ±na sÄ±zdÄ±rmakla suÃ§luyor.

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Bu da Sussex Ã§ifti ile Beckham Ã§iftinin arasÄ±nÄ± iyice aÃ§tÄ±. Hatta yine konuÅŸulanlara gÃ¶re karÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki bu sÃ¶ylentiler David Beckham'Ä± da Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±.

'Ä°NTÄ°KAM KENDÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN GELECEK'

Ä°ÅŸte uzmanlara gÃ¶re eÄŸer Meghan Markle, el attÄ±ÄŸÄ± iÅŸte baÅŸarÄ±sÄ±z olursa Victoria Beckham da kendisine "haber sÄ±zdÄ±rÄ±yor" iddialarÄ± nedeniyle kIzgÄ±n olduÄŸu MEghan ve Harry'den intikamÄ±nÄ± kendiliÄŸinden almÄ±ÅŸ olacak.

Bu konuda Ä°ngiliz The Sun gazetesine konuÅŸan marka uzmanÄ± DeniSe Palmer Davies "Victoria bile iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda bazÄ± zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Meghan'Ä±n el attÄ±ÄŸÄ± alanda piyasayÄ± kÄ±rmak Ã§ok zor, bu alan doygunluÄŸa ulaÅŸmÄ±ÅŸ bir alan" diye konuÅŸtu.

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Palmer Davies, Meghan'Ä±n yaÅŸam tarzÄ± iÅŸindeki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Beckham Ã§ifti ile devam eden soÄŸuk iliÅŸkinin iÃ§inde Victoria iÃ§in iyi bir intikam olacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

DÄ°JÄ°TAL PLATFORMDA DA BECKHAM Ã‡Ä°FTÄ°NÄ°N GERÄ°SÄ°NDE KALDILAR

Bu arada her iki Ã§iftin de bir dijital platformda da birbirlerine rakip olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Beckham Ã§iftinin bu platformda yayÄ±nlanan programÄ± 208 milyonun Ã¼zerinde seyirci tarafÄ±ndan izlendi.

Meghan ve Harry'nin ondan bir yÄ±l Ã¶nce aynÄ± platforma hazÄ±rladÄ±klarÄ± program ise 72.9 milyon seyircide kaldÄ±..

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VAKFININ Ä°TÄ°BARI DAVID' E EMANET

Bu arada kÄ±sa bir not daha...

Ä°ngiltere KralÄ± Charles ile David Beckham zaten sÄ±cak olan iliÅŸkilerini biraz daha "Ä±sÄ±ttÄ±" son dÃ¶nemde.

Kral Charles, King's Foundation adlÄ± kurumun elÃ§isi olarak David Beckham'Ä± gÃ¶revlendirdi. SÃ¶z konusu vakÄ±f Charles'Ä±n veliaht pens olduÄŸu dÃ¶nemde para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± niÅŸan daÄŸÄ±tma iddialarÄ±yla bir skandalÄ±n merkezinde yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Kral Charles, ÅŸimdi kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan vakfÄ±n onurunu kurtarma gÃ¶revini de Ã§ok gÃ¼vendiÄŸi David Beckham'Ä±n ellerine emanet etmiÅŸ oldu bÃ¶ylece.

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