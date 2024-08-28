'Mutlu evlilik için yatak odanızı ayırın' demişti... Ama kendisi sokakta bile kocasından uzak duramadı

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İşte bu yüzden de birlikteliklerini ya da evliliklerini uzun süre götürebilenler parmakla gösterilir. Özellikle de 10 ya da daha fazla yıl mutlu yuvalarını koruyanlar.

SOKAKTA AŞKA GELDİLER

İşte bunlardan biri Cameron Diaz ile Benji Madden...

Gerçi onların evliliği daha ilk 10 yılı bile geride bırakmış değil, ama büyük yıl dönümü kutlamasına da fazla zaman kalmadı.

2015 yılında sürpriz ve meraklı gözlerden uzak bir şekilde evlenen çift, bu süreçte iki tane çocuk sahibi oldu. Önce 4 yaşındaki kızları Raddix dünyaya geldi, bu yılın başlarında da oğulları Cardinal.

Cameron Diaz ile Good Charlotte adlı müzik grubuyla tanınan Benji Madden özel hayatlarını da gözlerden uzak yaşamayı seçtiler.

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Öyle ki biri kız diğeri erkek çocuklarının doğumu bile herkes için sürpriz oldu.

Diaz hiç hamile görünmediği için bu iki bebeğin de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği bile konuşuldu...

Öyle ya da böyle Cameron Diaz ile Benji Madden, aşklarını ve mutlu evliliklerini fazla göz önüne çıkarmadan kendi yuvalarında yaşıyor.

ÖZEL HAYATLARINI GİZLİYORLARDI... BU KEZ TAM TERSİ OLDU

Ama elbette onların da bazı istisnaları var bu konuda...

Ünlü çift, önce geçtiğimiz hafta iki çocuklarıyla birlikte çıktıkları nadir gezilerden birinde objektiflere takıldı.

Önceki gün de Diaz ile Madden, bu kez bebek arabasındaki oğullarıyla birlikte Montecito sokaklarında görüntülendi.

BİRBİRLERİNDEN AYRILAMADILAR

Bir restoranda yemek yiyen Diaz ile 45 yaşındaki Benji Madden, bir yandan bir elleriyle oğulları Cardinal'in bebek arabasını kullanırken bir yandan da beklenmedik bir şekilde romantik anlar yaşadı.

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Önce birbirlerinin gözlerinin içine uzun uzun bakan çift, sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu. Diaz ile Madden'in o anları da onları adım adım takip eden paparazzi objektiflerinden kaçmadı.

Ünlü çiftin öpücükleri bittikten sonra da birbirlerinden uzaklaşmaması da dikkat çekti.

Bu arada Cameron Diaz'ın kocasının taktığı şapkanın rengine uygun renkte bir hırka giydiği de görüldü.

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'ÇOCUĞUMUN BABASI OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYIM'

Aslında ünlü çift özel hayatları hakkında çok fazla açıklama yapmıyor. Ama yine de zaman zaman Cameron Diaz, kocası ve çocuklarıyla sürdürdüğü hayat dair ipuçları da veriyor.

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Daha ilk çocukları Raddix'in bebek olduğu dönemde Diaz, katıldığı bir programda kocası hakkında şöyle konuşmuştu: "Kızımıza banyo yaptırdıktan sonra onu uyutuyoruz. Bebeğimizi Benji yatağına yatırıyor. O çok iyi.. Harika bir baba. Benim çocuğumun babası olduğu için çok şanslıyım."

Cameron Diaz, bir süre önce de verdiği mutlu evlilik sırrı nedeniyle gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.

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'EVLİ ÇİFTLER AYRI ODALARDA UYUMALI'

Cameron Diaz, geçtiğimiz aylarda evli çiftlerle ilgili yaptığı açıklamayla konuşulmuştu. Diaz katıldığı bir podcast yayınında evli çiftlerin mutlu beraberlik yürütmesi için kendince doğru gelen yöntemi açıklamıştı.

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Diaz, evli çiftlerin ayrı yatak odalarında uyuması gerektiğini söylemişti. Ünlü oyuncu "Bu durum artık normal kabul edilmeli" diye de eklemişti.

Her ne kadar kendisi ve Benji Madden'ın aynı yatakta uyuduğunu söylese de "Artık çiftlerin ayrı yatak odalarında uyumaları normal sayılmalı" diye vurgulamıştı.



Diaz, eşlerin kendilerine özel alanları olması gerektiğini belirterek "Ben kendi odamda uyuyacağım, sen de kendi odanda uyu" demenin artık sorun olmaktan çıkması gerektiğini söylemişti.

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ONU GÖRENE KADAR EVLENMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİ

Cameron Diaz, ilerleyen yaşında evlenen ünlülerden biri. Zaten Good Charlotte grubundan Benji Madden ile tanışmadan önce evlenmeyi pek düşünmediğini de saklamadı hiçbir zaman.

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Fakat Madden'ın bu konudaki fikrini değiştirmesine neden olduğunu anlattı aynı programda.

Bu arada meraklısına küçük bir not... Cameron Diaz ile bir dönem hızlı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Nicole Richie evlilik yoluyla akraba oldu. Richie, Cameron Diaz'ın kocası Benji'nin ikizi Joel Madden ile evli.

İki ünlü yıldız eşleriyle birlikte Nicole Richie'nin kardeşi Sofia'nın geçen yılki düğününe de katılmıştı.

DAHA SAKİN BİR YAŞAM TERCİH ETTİ

Cameron Diaz, son dönemde yaptığı bazı açıklamalarla gündeme geliyor. Bundan iki yıl önce ünlü yıldız, Hollywood'un pırıltılı hayatına eskisi kadar önem vermediğini belirtip daha sade bir hayat sürdürdüğünü söylemişti.

Diaz, konuk olduğu bir podcast yayınında dış görünüşünde de Hollywood'un kadın yıldızlarının bir türlü kurtulamadığı o güzellik baskısından kurtulduğunu belirtti. Güzel yıldız "Bazen yüzümü bile yıkamıyorum" diye konuştu.

Dış görünüşüyle ilgili algısının ve davranışlarının tamamen değiştiğini söyleyen Diaz, sahip olduğu "tonlarca" kozmetik malzemesine rağmen onları eskisi kadar kullanmadığını anlattı.

"Oyunculuktan uzaklaştıktan sonra üzerinde düşündüğüm en son şey dış görünüşüm" dedi.

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'BÜTÜN KADINLARIN MARUZ KALDIĞI SÖMÜRÜNÜN KURBANIYIM'

Son olarak 2014 tarihli Annie adlı filmde kamera karşısına geçen Cameron Diaz, ondan sonra da bütün zamanını ve dikkatini ailesine vermeyi tercih etti.



Bir zamanlar Hollywood'daki herkesin ana hedefi olan "güzel görünme" tuzağına düştüğünü anlatan Diaz sözlerini şöyle sürdürdü: " Kesinlikle ve tam olarak, bütün kadınların maruz kaldığı toplumsal nesneleştirme ve sömürünün kurbanıyım."

Diaz, gün içinde saatlerce ayna karşısında oturmanın bir süre sonra "zehirleyici" bir hale geldiğini de sözlerine ekledi.

Cameron Diaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra düşünüyorsunuz: Neden burada oturup kendime kötü davranıyorum. Bedenim güçlü, bedenim yetenekli. Neden bunun üzerinde konuşmam gerekiyor?"

"ANNE OLMAK HAYATIMIN EN TATMİN EDİCİ KISMI"

Evliliğin ve anneliğin hayatının en tatmin edici kısmı olduğunu belirten Cameron Diaz, bunun kendisi için "her şey" demek olduğunu ekledi.

Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak için çok uzun süre beklediğini anlatan Diaz, bu yüzden de bu konuda herhangi bir kafa karışıklığı yaşamadığını ifade etti.