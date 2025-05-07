Mutlu aile paramparça oldu! Anne yüreği kan ağlıyor ama bu kez affı yok: Bize bunu neden yaptın oğlum!

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Zaten bir süredir konuşulan dedikodular David Beckham’ın gösterişli bir partiyle kutladığı 50. yaş gününde gerçeğe dönüştü.

BABASININ EN ÖZEL GÜNÜNDE ORTALARDA YOKTU

Ailenin en büyük oğlu Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz babalarının bu en özel gününde yoktu.

David ve Victoria Beckham çiftinin herkesin gıptayla baktığı ailesi zor günlerden geçiyor

Bunun ardında da çiftin en büyük iki oğulları Brooklyn ve Romeo Beckham’ın küslüğü yatıyordu.

Romeo Beckham’ın bir süredir aşk yaşadığı Kim Turnbull’un bir zamanlar Brooklyn Beckham’la da ilişki yaşamış olması iki kardeşin arasına girdi.

Çiftin en büyük iki oğulları Brooklyn ve Romeo bir süredir küs, bu durum en sonunda ailenin en mutlu gününü bile bozdu

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İKİ KARDEŞİN ARASINA "KIZ MESELESİ" GİRDİ, AİLENİN HUZURU KAÇTI

Brooklyn Beckham’ın kardeşine eski sevgilisiyle birlikte olduğu için çok sinirlendiği ve iki kardeşin uzun süredir zaten konuşmadıkları ortaya çıktı.

Zaten Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz de bir süredir ailenin bir arada katıldığı etkinliklerin hiçbirine gitmiyordu.

Yine de herkes Brooklyn’in babasının bu özel gününde aradaki kırgınlığı giderip onun yanında olacağını düşünmüştü. Bu dilek ne yazık ki gerçekleşmedi ve Brooklyn Beckham babasının doğum gününe gitmedi.

Beckham’lar aile içinde yaşanan bu kavgadan ve ayrılıktan dolayı çok üzgün olsalar da bunun David Beckham’ın gecesinin bozmasına izin vermediler ve ünlü dostlarının da katılımıyla doğum günü partisini yaptılar.

Brooklyn ve Romeo kardeşlerin arasına giren ise Romeo'nun kız arkadaşı Kim Turnbull... Turnbull ile geçmişte ilişki yaşayan Brooklyn kardeşine bu yüzden kızgın ve onunla konuşmama kararı almış

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Brooklyn’in yokluğunda Romeo Beckham başrolü üstlendi ve çocukları adına babası için doğum günü kutlaması konuşmasını da o yaptı.

OĞULLARI ARASINDAKİ KAVGADA TARAF OLDULAR

Partide Romeo’nun tüm bu kavgalara yol açan kız arkadaşı Kim Turnbull da vardı. Bu da ailenin aslında bu ilişkiyi sorun etmediğini ve konunun Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz cephesinde sıkıntı yarattığını kanıtladı.

Yaşananlar David Beckham'ın görkemli 50. yaş gününe de damgasını vurdu... Victoria Beckham özel geceden çocuklarının fotoğraflarını paylaşırken ilk göz ağrısı oğlu Brooklyn'in adını bile anmadı

Geçen hafta kutlanan bu özel günün ardından Victoria Beckham partinin en özel anlarından ve Beckham ailesinin çocuklarıyla çekilmiş pozlarından bir dizi fotoğraf paylaştı.

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ANNESİ BİLE ONA YER VERMEDİ... BU İLK KEZ OLUYOR

Normalde ilk göz ağrısı oğlu Brooklyn bu fotoğraflarda yer almadığında onun adını da mutlaka anan ve ona da sevgilerini yollayıp “Keşke yanımızda olsaydın” diyen Victoria Beckham bu kez onun adını hiç anmadı, hiç fotoğrafını paylaşmadı.

Ünlü çift ne zaman sosyal medyadan aile paylaşımları yapsalar Brooklyn yanlarında değilse ona da sevgilerini yollayıp çok özlendiğini mutlaka yazardı

David Beckham da doğum gününün ardından paylaştığı fotoğraflarında oğulları Romeo ve Cruz’a ve kızı Harper’a yer verirken Brooklyn’den hiç bahsetmedi ve tavrını ortaya koydu.

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Mutlu aile tarihinde hiç görülmemiş bu krizi yaşarken kavgada taraf oldu ve Brooklyn’i yalnız bırakarak diğer oğulları Romeo’nun yanında durduklarını ortaya koydu.

Brooklyn Beckham ailenin ilk çocuğu olarak hep anne babasının gözdesiydi

En büyük çocuğu Brooklyn’e düşkünlüğüyle bilinen Victoria Beckham’ın bile oğluna paylaşımlarında yer vermemesi krizin büyüklüğüne kanıt sayıldı ve Beckham ailesi parçalandı şeklinde yorumlar yapıldı.

SORUNUN ASIL KAYNAĞI GELİNLERİ Mİ?

İki kardeşin arasına Kim Turnbull’un girdiği gerçeği bir yana asıl sorunun bir kez daha Brooklyn’in eşi Nicola Peltz’den kaynaklandığı da konuşuluyor.

Konuyla ilgili son dedikodulara göre aile içindeki asıl sorun ise Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola Peltz... Nicola'nın Brooklyn'i ailesinden uzaklaştırdığı ve onlarla görüşmesine her zaman bir bahane bularak engel olmaya çalıştığı söyleniyor

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Brooklyn’le evlenirken Victoria Beckham’la kavga eden ve uzun süre gerginlik yaşayan Nicola Peltz’in bir kez daha aileye huzursuzluk yaratan asıl kişi olduğu söyleniyor.

Brooklyn’in çok aşık olduğu eşinin sözünden çıkmadığı ve o ne derse yaptığı iddia edilirken Nicola Peltz’in de Brooklyn’in aile buluşmalarına gitmemek için uzun süredir sürekli bahane ürettiği ve Beckhamlar’la bir araya gelmekten özenle kaçındığı dedikoduları var.

Nicola Peltz ve Victoria Beckham düğünde de kavga etmiş, kayınvalide ve gelini arasındaki gerginlik uzun süre bitmemişti

Aslında mesele bir eski sevgili ve iki kardeşin bu yüzden küsmesi gibi görünse de asıl sorunun çok daha derinde, Brooklyn’in evliliğinde olduğu iddia ediliyor.

"SEN İSTERSEN GERİ GEL AMA ONU GETİRME"

Hatta bir diğer çarpıcı iddiaya göre ailesi Brooklyn Beckham’a çoktan ültimatom vermiş ve Nicola Peltz’i tamamen defterden sildiklerini açıkça belirtmişler.

Şu anda görüşmeseler de ailenin kapılarının Brooklyn için sonsuza kadar tamamen açık olduğunu söyleyen David ve Victoria Beckham Nicola’yı ise artık ailede istemediklerini oğullarına söylemişler…