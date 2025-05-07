Mutlu aile paramparça oldu! Anne yüreği kan ağlıyor ama bu kez affı yok: Bize bunu neden yaptın oğlum!

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Zaten bir süredir konuşulan dedikodular David Beckham’ın gösterişli bir partiyle kutladığı 50. yaş gününde gerçeğe dönüştü.
BABASININ EN ÖZEL GÜNÜNDE ORTALARDA YOKTU
Ailenin en büyük oğlu Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz babalarının bu en özel gününde yoktu.
Bunun ardında da çiftin en büyük iki oğulları Brooklyn ve Romeo Beckham’ın küslüğü yatıyordu.
Romeo Beckham’ın bir süredir aşk yaşadığı Kim Turnbull’un bir zamanlar Brooklyn Beckham’la da ilişki yaşamış olması iki kardeşin arasına girdi.
İKİ KARDEŞİN ARASINA "KIZ MESELESİ" GİRDİ, AİLENİN HUZURU KAÇTI
Brooklyn Beckham’ın kardeşine eski sevgilisiyle birlikte olduğu için çok sinirlendiği ve iki kardeşin uzun süredir zaten konuşmadıkları ortaya çıktı.
Zaten Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz de bir süredir ailenin bir arada katıldığı etkinliklerin hiçbirine gitmiyordu.
Yine de herkes Brooklyn’in babasının bu özel gününde aradaki kırgınlığı giderip onun yanında olacağını düşünmüştü. Bu dilek ne yazık ki gerçekleşmedi ve Brooklyn Beckham babasının doğum gününe gitmedi.
Beckham’lar aile içinde yaşanan bu kavgadan ve ayrılıktan dolayı çok üzgün olsalar da bunun David Beckham’ın gecesinin bozmasına izin vermediler ve ünlü dostlarının da katılımıyla doğum günü partisini yaptılar.
Brooklyn’in yokluğunda Romeo Beckham başrolü üstlendi ve çocukları adına babası için doğum günü kutlaması konuşmasını da o yaptı.
OĞULLARI ARASINDAKİ KAVGADA TARAF OLDULAR
Partide Romeo’nun tüm bu kavgalara yol açan kız arkadaşı Kim Turnbull da vardı. Bu da ailenin aslında bu ilişkiyi sorun etmediğini ve konunun Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz cephesinde sıkıntı yarattığını kanıtladı.
Geçen hafta kutlanan bu özel günün ardından Victoria Beckham partinin en özel anlarından ve Beckham ailesinin çocuklarıyla çekilmiş pozlarından bir dizi fotoğraf paylaştı.
ANNESİ BİLE ONA YER VERMEDİ... BU İLK KEZ OLUYOR
Normalde ilk göz ağrısı oğlu Brooklyn bu fotoğraflarda yer almadığında onun adını da mutlaka anan ve ona da sevgilerini yollayıp “Keşke yanımızda olsaydın” diyen Victoria Beckham bu kez onun adını hiç anmadı, hiç fotoğrafını paylaşmadı.
David Beckham da doğum gününün ardından paylaştığı fotoğraflarında oğulları Romeo ve Cruz’a ve kızı Harper’a yer verirken Brooklyn’den hiç bahsetmedi ve tavrını ortaya koydu.
Mutlu aile tarihinde hiç görülmemiş bu krizi yaşarken kavgada taraf oldu ve Brooklyn’i yalnız bırakarak diğer oğulları Romeo’nun yanında durduklarını ortaya koydu.
En büyük çocuğu Brooklyn’e düşkünlüğüyle bilinen Victoria Beckham’ın bile oğluna paylaşımlarında yer vermemesi krizin büyüklüğüne kanıt sayıldı ve Beckham ailesi parçalandı şeklinde yorumlar yapıldı.
SORUNUN ASIL KAYNAĞI GELİNLERİ Mİ?
İki kardeşin arasına Kim Turnbull’un girdiği gerçeği bir yana asıl sorunun bir kez daha Brooklyn’in eşi Nicola Peltz’den kaynaklandığı da konuşuluyor.
Brooklyn’le evlenirken Victoria Beckham’la kavga eden ve uzun süre gerginlik yaşayan Nicola Peltz’in bir kez daha aileye huzursuzluk yaratan asıl kişi olduğu söyleniyor.
Brooklyn’in çok aşık olduğu eşinin sözünden çıkmadığı ve o ne derse yaptığı iddia edilirken Nicola Peltz’in de Brooklyn’in aile buluşmalarına gitmemek için uzun süredir sürekli bahane ürettiği ve Beckhamlar’la bir araya gelmekten özenle kaçındığı dedikoduları var.
Aslında mesele bir eski sevgili ve iki kardeşin bu yüzden küsmesi gibi görünse de asıl sorunun çok daha derinde, Brooklyn’in evliliğinde olduğu iddia ediliyor.
"SEN İSTERSEN GERİ GEL AMA ONU GETİRME"
Hatta bir diğer çarpıcı iddiaya göre ailesi Brooklyn Beckham’a çoktan ültimatom vermiş ve Nicola Peltz’i tamamen defterden sildiklerini açıkça belirtmişler.
Şu anda görüşmeseler de ailenin kapılarının Brooklyn için sonsuza kadar tamamen açık olduğunu söyleyen David ve Victoria Beckham Nicola’yı ise artık ailede istemediklerini oğullarına söylemişler…