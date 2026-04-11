Müstehcen görüntülerinden bile şöhret devşirmişti: Yeni aşkını kullanıp Brad Pitt'in peşine düşmüş... Kurnazlığın bu kadarına pes!

Güncelleme Tarihi:

#Kim Kardashian#Brad Pitt#Ines De Ramon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 16:17

Kim Kardashian'ın çok akıllı olduğunu söylesek kimse itiraz etmez büyük olasılıkla. Zaten öyle olmasaydı, çoktandır dünyanın en zengin kişilerinden birine dönüşemezdi. Elbette bu konuda bütün çocuklarının tahtı gibi bahtını da yapan annesi Kris Jenner'ın da parmağı var. Sonuç olarak bir reality şov sayesinde bütün kardeşler, dolar milyonerine dönüştü.

Kim Kardashian'a dönersek...

Gençlik yıllarında eski sevgilisinin internete sızdırdığı yatak odası kasetlerinden bile kendine ün devşiren, Paris Hilton'un asistanıyken başlı başına bir yıldız olan Kim Kardashian'ın başka bir amacı var şimdi.

Şu sıralarda aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldiği Formula 1 pilotu, Lewis Hamilton sayesinde Brad Pitt'e ulaşmak!

YAPMAYACAĞI KURNAZLIK YOK
Bunun için de yapmayacağı kurnazlık yok...

İddialara bakılırsa Lewis Hamilton'da da bir çıkar gördüğü için onunla birlikte zaten.

Söylentilere göre Kim Kardashian, gösteri dünyasının "A Sınıfı" diye nitelendirilen ünlülerinin, kendisine ve ailesine çok da sıcak bakmadığının farkında.

Ama Hamilton ile ilişkisi sayesinde F1 filminde bir Formula pilotunu oynayan Brad Pitt'e ulaşabileceğini ve bu sayede kendini Hollywood hanedanına kabul ettireceğini düşünüyor.

Lewis Hamilton son dönemde Brad Pitt ile gayet yakın bir iletişim içinde. Bunun nedeni de bir Pitt'in filmde oynadığı karakter için Hamilton ile sık sık görüşmesi ya da mesajlaşması.

HOLLYWOOD' A KENDİNİ KABUL ETTİRMEK İÇİN PLAN KURMUŞ
Bütün bunların farkında olan Kim Kardashian da Lewis Hamilton aracılığıyla Brad Pitt'e ulaşıp onunla ve sevgilisi Ines de Ramon ile dostluk kurabileceğine inanıyor.

Planlarına göre bu sayede de Hollywood'un "A Sınıfı" ünlülerine kendini kabul ettirmiş olacak.

Bir kaynak bu konuda "Brad Pitt ile görülmek; Kim Kardashian için yıllardır kendisine tepeden bakan, kayda değer bulmayan çevrelerden intikam almak anlamına gelecek" diye konuştu.

Çünkü ona göre Brad Pitt, Hollywood'un kralı!

BRAD İLE KONUŞTU HEYECANDAN UÇTU
Yine aynı kaynağa bakılırsa Lewis Hamilton da Pitt ile telefonda konuşurken bir keresinde hoparlörü açıp konuşmaya Kim'in de katılmasını sağlamış.

Kim de bu konuşmanın ardından inanılmaz bir heyecana kapılmış söylenenlere bakılırsa.

Diğer yandan Kim'in "Hollywood balosunun kralı" olarak nitelendirdiği Brad Pitt'e ulaşması için Lewis Hamilton ile arasını da iyi tutması gerek. O da bu konuda emin adımlar atıyor zaten.

İddialara göre Kim Kardashian, Lewis Hamilton ile yakınlığını kullanarak Hollywood'un kralı olarak gördüğü Brad Pitt'e ulaşmaya çabalıyor. Bu sayede de kendisini ciddiye almayan kalbur üstü kişilere kendisini kabul ettirmeyi planlıyor.

Diğer yandan Kardashian ile Hamilton ilişkisi bir anlamda "al gülüm, ver gülüm" diye özetlenecek karşılıklı bir çıkar ilişkisi bazılarına göre. Çünkü Hamilton da ünlü kadınlarla ilişki yaşayarak onların şöhretinden faydalanma peşinde söylentilere göre.

KARDEŞİ DE HOLLYWOOD'DAN SEVGİLİ BULDU
Bu arada Kardashian- Jenner ailesini "TV yıldızı" kategorisinden çıkarıp gerçek bir Hollywood yıldızına dönüştürme işini ciddiye alan tek kişi Kim Kardashian değil.

En küçük kardeşi Kylie Jenner da sevgilisi Timothee Chalamet sayesinde Hollywood'un kalbur üstü çevrelerine girmiş durumda.

İlişkinin başlarında Chalamet'nin ailesi, Kylie ile ilişkisinin saygın kariyerine zarar vereceğinden korktuğu da konuşuluyordu.

Hatta her ne kadar onlar her yerde samimi ve aşk dolu görüntüler sergilese de Timothee Chalamet'nin ailesinin, Kylie Jenner ile ilişkisini hala benimsemediği konuşuluyor.

F1: The Movie adlı filmi de bir hatırlarsak... 1990'larda parlak bir kariyere sahipken emekli olan bir Formula pilotunun öyküsü üzerine kurulu film. Bir arkadaşının ricası üzerine çökmekte olan bir takımı kurtarmak için genç bir sürücüye akıl hocalığı yapmaya başlar bu emekli F1 yarışçısı.. Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği filmde Pitt'in yanı sıra Javier Bardem ve Damson Idris de rol alıyor.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Kardashian bugünkü şöhretini biraz da eski sevgilisi Jay R'ye borçlu. Çünkü eski sevgilisi müstehcen görüntülerini internete sızdırdığında Kardashian bu kadar ünlü değildi. Sonrasında her zamankinden daha çok dikkat çekti. Hatta eski kocası Kanye West evli oldukları dönemde Ray J'nin elinde bir kaset daha olduğunu ve onun da sızdırılmaması için para ödeyip görüntü kaydını geri aldığını söylemişti.

 

