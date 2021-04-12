Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ kavga görüntüleriyle gündemde

Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Henüz beş yaşındayken ablasını kaybetti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakteri ile çıkış yaptı. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterine hayat verdi.

Mustafa Üstündağ, 2009 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Ecem Özkaya'dan 2019 yılında boşandı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?