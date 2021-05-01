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Haber Giriş: 01.05.2021 - 07:53 | Son Güncelleme:

Mustafa Uslu, prodüksiyon asistanı Turan Altunbaşak’tan şikâyetçi oldu

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Mustafa Uslu, prodüksiyon asistanı Turan Altunbaşak’tan şikâyetçi oldu

YAPIMCI Mustafa Uslu, geçtiğimiz ay Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne giderek, yanında prodüksiyon asistanı olarak çalışan Turan Altunbaşak’tan şikâyetçi oldu.

 Yapımcı, Altunbaşak’a Beylikdüzü’ndeki evini tahsis ettiğini fakat daireyi başkalarına kiraya verdiğini öğrendiğini söyledi.

Evi boşaltmasını isteyince de Altunbaşak’ın aracıyla işyerinin bahçesine dalıp çitleri ve kapı camlarını kırdığını iddia etti. Bunun üzerine Altunbaşak da yapımcıdan şikâyetçi oldu. Altunbaşak, Mustafa Uslu’nun iş karşılığı kendisine verdiği dairenin tapusunu devretmediği ve hakkında yalan beyanlarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu: “Bana, Esenyurt’taki bir daireyi satın aldı. Evin tapusunu üstüne yaptı. Maddi durumum bozulduğu için evi kiraya verdim.” 

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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