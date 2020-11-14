MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMustafa Topaloğlu'ndan iyi haber
GeriMagazin Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 14.11.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

'Uzaylı türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı.

Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı. Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle