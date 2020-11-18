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Haber Giriş: 18.11.2020 - 08:39 | Son Güncelleme:

Mustafa Topaloğlu ve Bülent Ersoy barıştı

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Mustafa Topaloğlu ve Bülent Ersoy barıştı
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Alişan, Demet Akalın’la sundukları programa katılan ve yayın sonrası fenalaşıp kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu hakkında da soruları yanıtladı.

Alişan, “Mustafa abi, Bülent Ersoy’la barıştığını açıkladı. Bülent Hanım, Topaloğlu’nu arayıp sağlık durumunu sormuş ve barışmışlar. Bülent Hanım’a da helal olsun” dedi. Mustafa Topaloğlu ve Bülent Ersoy’un arası yıllar önce Topaloğlu’nun katıldığı bir TV programında “Bülent Ersoy sanatçı değildir” demesi üzerine bozulmuştu.

Mustafa Topaloğlu ve Bülent Ersoy barıştı


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