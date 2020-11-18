Mustafa Topaloğlu ve Bülent Ersoy barıştı

Alişan, “Mustafa abi, Bülent Ersoy’la barıştığını açıkladı. Bülent Hanım, Topaloğlu’nu arayıp sağlık durumunu sormuş ve barışmışlar. Bülent Hanım’a da helal olsun” dedi. Mustafa Topaloğlu ve Bülent Ersoy’un arası yıllar önce Topaloğlu’nun katıldığı bir TV programında “Bülent Ersoy sanatçı değildir” demesi üzerine bozulmuştu.





