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Mustafa Topaloğlu taburcu oldu
Katıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de gördüğü tedavinin ardından taburcu olan ve yürüyerek hastaneden çıkan Mustafa Topaloğlu gazetecilere, 'Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın' dedi.
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