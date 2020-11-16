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Haber Giriş: 16.11.2020 - 15:18 | Son Güncelleme:

Mustafa Topaloğlu taburcu oldu

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Mustafa Topaloğlu taburcu oldu
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Katıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de gördüğü tedavinin ardından taburcu olan ve yürüyerek hastaneden çıkan Mustafa Topaloğlu gazetecilere, 'Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın' dedi.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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