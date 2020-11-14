Mustafa Topaloğlu’nun son durumunu eşi açıkladı: Mustafa Topaloğlu’na ne oldu?

Katıldığı program ardından aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Tedavisi Şişli Etfal Hastanesi'nde devam edecek. Babam müşahede altında kalacak. Damarda bulunan stend'teki pıhtı alındı. Şu anda bilinci açık, sağlığı iyi ama 72 saat müşahede altında kalacak " dedi.



EŞİNDEN AÇIKLAMA

Hastaneye gelen Mustafa Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu gözyaşlarına engel olamadı.



Hasibe Topaloğlu, hastane önünde kendisini bekleyen muhabirine yaptığı açıklamada "Çok korktum, çok terledi ve bembeyaz oldu. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındığını söylediler. Kurtuldu çok şükür. Yoğun bakımda kalacak" diyerek gözyaşı döktü.

Ünlü türkücü 2 yıl önce de kalp krizi geçirmişti.