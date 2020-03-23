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Haber Giriş: 23.03.2020 - 16:07,Son Güncelleme:/

Mustafa-Sinem Uslu: Sevdiklerimiz için evde kalalım

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Mustafa-Sinem Uslu: Sevdiklerimiz için evde kalalım
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2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan Sinem Uslu, Mart 2019'da da ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'i dünyaya getirmişti.

Corona virüsü salgını sonrası evde kalan aile mutluluk pozu verdi. Ortak hesaplarından bu fotoğrafları paylaşan çift altına şu notu düştü; 'Sağlığın ve sevdiklerin için şükret... Yan yana olduğun anların değerini bil! Ve 'evde kal!' Başkalarının sevdikleri için, başka canlar için evde kal ki bugünleri atlatalım. Ne kadar duyarlı olup sorumluluğumuzu bilirsek o kadar çabuk kavuşacağız güneşli günlere.'

Mustafa-Sinem Uslu: Sevdiklerimiz için evde kalalım


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