Mustafa Sanfal eski eşi Emina Jahovic'e nafaka iptali için dava açtı

Yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Şubat ayında Emina Jahovic’in iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal’ın evine ve ofisine haciz gönderdiğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal’ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.

Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi!

O güne kadar boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını yerine getiren Sandal, Jahovic’in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.

23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL’nin iptal edilmesini isteyecek.

Çubuklu Vadi’deki evinin 70 bin liralık kira gelirini de alan Jahovic’in bu haktan da mahrum edilmesi talep edilecek.

Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi'de milyonluk villasını satmak için Dikran Masis'le anlaşmıştı. Fakat Masis'in son anda vazgeçmesiyle 70 bin liraya kiraya verdi. Kira gelirini Emina Jahovic alıyor.

Sitare’yi çabuk unuttu

Murat Dalkılıç, şu sıralar özel hayatıyla gündemde. Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı konuşulan Dalkılıç’ın bu ilişkisi başladığı hızla sona ermiş meğer! Cuma gecesi üç kadınla Emirgan’da bir mekanda eğlenen şarkıcının, özellikle birisiyle oldukça samimi olduğu söylendi.

O gece mekanda o anlara tanıklık edenler, Dalkılıç’ın Akbaş’ı çabuk unuttuğunu dile getirerek, “Hızlı başlayan ilişkisi hızlı bitti” yorumunda bulundu.

İade-i ziyaret

Her yaz birlikte tatil yapan kuzenler Mirkelam ve Uğur Güven, bu yaz da geleneği bozmadı. Uğur Güven, Ramazan Bayramı tatilinde Mirkelam ve sevgilisi Aysen Sabancı’yı Bodrum’da ziyaret etmiş, kuzenler birkaç gün birlikte tatil yapmıştı.

Şimdi Mirkelam ve Aysen Sabancı, iade-i ziyarette bulunmuş! Çift, Uğur Güven’i Cunda’daki yazlığında ziyaret ederek, hoş bir hafta sonu geçirmiş.

Uğur Güven - Aysen Sabancı - Mirkelam

Yeni aşka yelken açtı

Bir dönem Yağmur Ünal’la evliliğin eşiğinden dönen cemiyetin ünlü avukatlarından Kerim Yardımcı, yaz başında üç yıldır birlikte olduğu Leyla Çebi’den ayrılmıştı.

Aldığım duyumlara göre Yardımcı, yeni bir aşka yelken açmış! Başarılı avukat, Türkiye’nin ilk kurulan takı markalarından Mon Reve’in kurucusu Betina Demişulam ile birlikteymiş.



Önceki evliliklerinden çocukları olan çift, şimdilik ilişkilerini gizli tutuyormuş. Kerim Yardımcı ve Leyla Çebi’nin ilişkisi bu yeni aşk yüzünden mi bitti, öğrenemedim ama Çebi, ayrılır ayrılmaz soluğu Bodrum Mandarin Oriental’daki evinde almış!

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