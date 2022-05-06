Mustafa Sandal'ın müstakbel eşi Melis Sütşurup parfüm çıkarıyor

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3 Haziran’da Mustafa Sandal ile Roma’da nikâh masasına oturmaya hazırlanan Melis Sütşurup, bir heyecan daha yaşıyor! Sandal’la birlikte İtalya’ya giden cemiyetin ünlü ismi, Floransa’daki kısa tatilin ardından Bologna’ya geçti.

Bologna’da dünyanın en önemli kozmetik ve kişisel bakım ürünü fuarlarından biri olarak kabul edilen Cosmoprof’u gezen Sütşurup, kendi parfümünü çıkarmak için araştırma yaptı.Yakın arkadaşı Dilara Yıldırım ile birlikte parfüm çıkarmak için kolları sıvayan Melis Sütşurup, “DiegoMel” adını verdikleri marka için görüşmelerde bulundu.

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İkilinin hedefi dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan, “Her yer sen koksun” sloganıyla tüm dünyaya hitap etmek.Türkiye’de sadece Beymen’de satılacak markanın satış stratejisi yurtdışı odaklı olacak. Parfümün ardından ürün gamına oda kokusu, yastık kokusu, araba kokusu, saç parfümü gibi ürünler de eklenecek.

Cosmoprof’un özel misafirleri

İtalya’daki Cosmoprof’ta bir de Türk markası vardı. Gülşah Onel ve Hande Özuysal tarafından kurulan lüks botanik markası Lonjevite fuardan özel davet aldı.

Güzellik ve moda trendleri için oluşturulan “Extraordinary Gallery”de özel davetli olarak yer alan marka, binlerce ziyaretçiyle bir araya geldi.

Uluslararası alıcıların, güzellik editörlerinin ve blog yazarlarının yeni ürünleri ve gelecek trendleri keşfetmek için geldiği bir alanda sergilenen Lonjevite, yüzde 100 doğal uçucu yağlardan üretilen içeriğiyle büyük ilgi gördü.

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Bayram tebriği

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan, bayram tatilini eşi Aslıhan Doğan Turan ve iki oğluyla birlikte geçirdi.

Örnek bir aile babası olan Turan, oğulları Hamza Arda ve Aslan Asil’le büyüklerini ziyaret ederek ellerini öptü. Hayranları için aile fotoğrafını sosyal medyadan da paylaşan yıldıza, kısa sürede beğeni ve bayram tebriği yağdı.

Yaz sezonunu açtılar

Cemiyetin ünlü isimleri Suzan Toplusoy, Ebru Gökçek, Dilek Hanif, Özlem Avcıoğlu ve Aslı Kuseyrioğlu yakın arkadaş. Aynı yerde yazlığı olan yakın dostlar, her yaz Bodrum’da birlikte tatil yapıyor.

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Henüz havalar tam ısınmadı ama dostlar yaz sezonunu bayramda açtı. Maça Kızı’na giden arkadaşlar, güzel günün hatırasına birlikte fotoğraf çektirdi.

Londra’da kutladılar

İş dünyasının ünlü ismi Aydın Ayaydın, bayram tatilini eşi Adalet Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Londra’da geçirdi.

Ünlü işadamına oğlu Gökhan Ayaydın, gelini Gizem Ayaydın, kızları Derya Ayaydın ve Pınar Talay ile damadı Murat Talay ve torunları eşlik etti. Londra çıkarması yapan aile hem gezdi hem de bayramda birlikte olmanın keyfini sürdü.