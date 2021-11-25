Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkındaki haberlere tepki gösterdi

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NAFAKA DAVASI



2 aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal’ın evine icra memurları gönderen Emina Jahovic’in bu restine karşılık ünlü şarkıcı da nafakanın iptali davası açmıştı. O dönem Jahovic’in “Sandal’ın tüm mal varlığını annesinin üzerine geçirdiği” iddiası da basına yansıdı. Önceki gün Bebek’te annesiyle beraber görüntülenen Emina Jahovic’e konuyla ilgili sorular yöneltildi.

MAHKEME KARAR VERECEK



Emina Jahovic şöyle konuştu:



“Ben gerçekten o haberlerdeki sözlerin hiçbirini demedim. İnsanlar çok konuşuyor benimle alakalı, ben hiçbir şey konuşmuyorum. Evet, şu an mahkemeliğiz ve ne olacağına mahkeme karar verecek. Son dönemde benimle alakalı çıkan haberler doğru değil. Çok da üzülüyorum bunları görünce. Ben sadece işimle ve çocuklarımla ilgileniyorum. Herkes için iyilik istiyorum.”

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İki çocukları olan çift 2018 yılında boşandı...