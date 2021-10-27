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Mustafa Sandal’dan Tarkan’a büyük jest

#Mustafa Sandal#Tarkan#Mehmet Üstündağ
Mustafa Sandal’dan Tarkan’a büyük jest
Mehmet Üstündağ

Tarkan’ın Trendyol’la işbirliği ses getirdi. Aldığım duyumlara Mega Star’ı Trendyol’a Mustafa Sandal önermiş.

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2 yıldır Almanya’da yaşayan Tarkan, geçen hafta hem yeni single çalışması hem de Trendyol’la yaptığı reklam anlaşması için İstanbul’a gelmişti.
Çıkan haberlerde Megastar’ın 1 yıllık kampanya için e-ticaret devinden 15 milyon TL alacağı iddia edilmişti.
Aldığım duyumlara göre Trendyol’un ilk tercihi meğer Tarkan değil, Mustafa Sandal’mış! Sandal’ın ünlü şarkısı “Aya Benzer”i de kullanarak bir reklam senaryosu hazırlayan site, ünlü popçunun kapısını çalmış. Fakat Mustafa Sandal, Trendyol’un rakibi n11.com’un kampanyasında yer aldığı için teklifi reddetmiş.

Söylenenlere göre, hazırladıkları senaryo ile kalakalan Trendyol ekibine Tarkan ismini öneren de Sandal olmuş.
Tarkan, ikinci tercih olduğunu biliyor mu, bilmiyor mu öğrenemedim. Ama bana anlatılan senaryo doğruysa Mustafa Sandal, 2 yıldır gözlerden uzak olan Tarkan’a güzel bir jest yapmış!

Oğulları olacak
Futbol yıldızı Ozan Tufan’ın Rojin Haspolat ile nikâh masasına oturacağını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Güzel bir haber daha vereyim...

Mustafa Sandal’dan Tarkan’a büyük jest

Çift yakında anne-baba olmaya hazırlanıyor. Sezon başı İngiltere Premier Lig takımlarından Watford’a transfer olan Tufan’ın eşi Rojin Tufan, 6 aylık hamile.
Erkek bebek bekleyen Rojin Tufan, oğlunu yaşadıkları Londra’da dünyaya getirecekmiş.
Sağlıkla kucaklarına almaları dileğiyle...

Dostça ayrıldılar
1 yıldır birlikte olan cemiyetin ünlü ismi Faruk Sabancı ve spiker Dilay Korkmaz cephesinden ayrılık haberi geldi. Müzik kariyerinde başarılı işlere imza atan Sabancı ve ünlü spiker, daha önce de ayrılmış ve Sevgililer Günü’nde barışmıştı.

Mustafa Sandal’dan Tarkan’a büyük jest

Şimdi öğrendiğime göre çiftin ilişkisi bir kez daha bitmiş. Her ikisi de mesleğine odaklanmak istediğinden, Sabancı ve Korkmaz yollarını dostça ayırmış.

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Fenomen kardeşler
Türk markasını tanıttı
Hale Baykuş’un moda markası Haleia, Koreli K-Pop grubu Blackpink tarafından tercih edilince dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye’den çok yurtdışında tanınan marka, ünlü isimleri giydirmeye devam ediyor. Paris Hilton’dan Gwen Stefani’ye birçok yıldızın giydiği Haleia, geçtiğimiz günlerde Elisabeth Mas’ın da tercihi oldu.

Mustafa Sandal’dan Tarkan’a büyük jest

İspanya’da yapılan bir çekimde markanın yeni sezonundan mor bir elbise tercih eden Mas’ın yanında ablası Clara Mas da vardı. Ülkesinde sağlıklı yaşam konusunda fenomen olan Clara Mas, kardeşiyle birlikte Türk modasının elçiliğini yaptı.

 

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#Mustafa Sandal#Tarkan#Mehmet Üstündağ

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